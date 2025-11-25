Ascultă Radio România Iași Live
Oana Gheorghiu: Toate companiile de stat care înregistrează pierderi vor fi restructurate

25 noiembrie 2025

Reforma companiilor de stat cu pierderi începe cu 10 societăţi din domeniile energiei şi transporturilor.

Cele două ministere de resort urmează să decidă rapid care vor fi aceste prime companii în care se vor aplica măsuri de reformă pentru reducerea pierderilor şi eficientizare.

Statul are peste 1.500 de societăţi la nivel naţional, dintre care peste 80 au adunat datorii istorice de peste 14 miliarde de lei. Scopul reformei este tocmai de a reduce din această gaură în buget care ne afectează pe toţi, şi nu de a face concedieri – a spus luni vicepremierul Oana Gheorghiu, în prima conferinţă de presă de la preluarea mandatului.

Oana Gheorghiu: Ne-am propus să începem cu 10 companii, ca un proiect-pilot, în care vom testa acest flux de lucru. Aceste 10 companii încă nu au fost selectate. Urmează în cursul acestei săptămâni să definitivăm această listă. Vom avea patru companii de la nivelul energiei şi şase din transporturi. Această reformă nu îşi propune, nu are ca obiectiv concedieri. Încercăm să facem eficient statul român şi companiile de stat, ceea ce aduce beneficii tuturor cetăţenilor României, pentru că banii ăştia care se pierd în companiile de stat se pierd din bugetul nostru comun. Evident că va fi nevoie de ajustări, evident că vor fi companii unde probabil că numărul de locuri de muncă se va reduce, dar asta nu va fi ceva consistent, intuiesc. Iar, dar dacă va fi cazul, statul român va trebui să ia nişte măsuri compensatorii, dar deocamdată este prematur să discutăm despre acest lucru.

În procesul de selectare sunt luate în calcul nu doar pierderile şi datoriile companiilor, ci şi poziţia lor strategică pe piaţă.

Până la finalul săptămânii, guvernul ar trebui să rezolve şi problema conducerilor interimare la 48 de companii de stat, pentru ca să nu rateze încă un jalon din PNRR. (Rador/ FOTO gov.ro)

