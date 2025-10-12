Numărul pelerinilor care se închină la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, în creştere
Publicat de Gabriela Rotaru, 12 octombrie 2025, 09:41
Numărul pelerinilor care se închină la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, creşte de la o oră la alta.
Aproximativ 103 de mii de persoane s-au închinat deja, iar alte mii încă aşteaptă. Oamenii se roagă pentru sănătate şi pace:
-: Trebuie să ne rugăm pentru sănătate.
-: Pentru familie, pentru traiul care-l ducem, să ne ajute să trăim nu mai bine, măcar cum suntem acum, că mai bine nu sperăm să fie.
Reporter: De pe malul Dunării aţi venit aici?
-: Am venit pentru sănătate, să ne ajute Dumnezeu, să mă ajute la şcoală.
Reporter: În ce clasă eşti?
-: Clasa a XI-a, la Constanţa.
Reporter: Şi aţi venit în pelerinaj tocmai din Dobrogea până la Iaşi?
-: Da.
-: E o sărbătoare creştinească şi de câte ori venim aici, ne simţim mult mai bine.
Reporter: Sunteţi din Iaşi, am înţeles, aţi venit de aici? Aşteptarea n-a fost chiar atât de grea, vremea s-a mai îndreptat.
-: Da, dacă ai buna credinţă le treci cu uşurinţă.
(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)