Neamţ: Zăporul pe râul Bistriţa are aproape nouă kilometri lungime, cu grosimi de până la trei metri

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 ianuarie 2026, 09:58

Zăporul de pe râul Bistriţa, în amonte de lacul Izvorul Muntelui, are o lungime de aproape nouă kilometri, iar grosimea gheţii ajunge până la trei metri, a informat, sâmbătă, Prefectura Neamţ.

Aproximativ 35% din lungimea sectorului prezintă canal dezgheţat, cu lăţimi cuprinse între 2 şi 20 de metri, iar din amonte se înregistrează zai (apă cu gheaţă) pe circa 30% din suprafaţa albiei.

‘Monitorizarea permanentă a râului Bistriţa este esenţială în acest context meteorologic, caracterizat de temperaturi foarte scăzute. Instituţia Prefectului Judeţului Neamţ, împreună cu structurile de specialitate, urmăreşte îndeaproape evoluţia fenomenelor de iarnă, astfel încât să putem interveni prompt, dacă situaţia o va impune, pentru protejarea comunităţilor şi a infrastructurii din zonă’, a declarat prefectul Adrian Bourceanu.

La staţia hidrometrică Frumosu, temperatura aerului înregistrată la ora 06:00 era de minus 13,5 grade Celsius. (Agerpres/ FOTO Prefectura Neamț)