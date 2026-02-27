Neamț: Focar de pestă porcină africană confirmat la o exploatație comercială din comuna Horia

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 februarie 2026, 06:05 / actualizat: 27 februarie 2026, 8:09

La data de 25 februarie 2026, în cadrul ședinței Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB) Neamț, condusă de prefectul județului Neamț, domnul Adrian Bourceanu, a fost analizată situația generată de confirmarea unui focar de pestă porcină africană la exploatația S.C. TED FARM S.R.L., din localitatea Cotu Vameș, comuna Horia.

Exploatația deține un efectiv de peste 8.500 de capete (scroafe gestante și tineret pentru reproducție). În cadrul focarului, 107 animale au murit, fiind confirmată prezența virusului pestei porcine africane.

În conformitate cu programul de măsuri întocmit de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Neamț și aprobat în cadrul CLCB, s-a dispus uciderea tuturor suinelor din exploatație, sub supraveghere sanitar-veterinară oficială, neutralizarea carcaselor și a materialelor contaminate, precum și efectuarea operațiunilor succesive de curățare, dezinfecție, dezinsecție și deratizare.

A fost instituită zona de protecție pe o rază de 3 km, care include localitățile Cotu Vameș și Horia (comuna Horia), precum și localitatea Ion Creangă (comuna Ion Creangă).

Totodată, zona de supraveghere pe o rază de 10 km cuprinde localitățile Recea, Muncelu, Stejaru și Averești (comuna Ion Creangă), Basta, Secuieni și Secuienii Noi (comuna Secuieni), Trifești (comuna Trifești), Bălușești, Icușești, Tăbăra și Bătrânești (comuna Icușești), Lutca și Sagna (comuna Sagna), municipiul Roman, precum și localitățile Cordun (comuna Cordun) și Gâdinți (comuna Gâdinți).

În aceste localități se aplică restricții privind mișcarea și comercializarea suinelor, controale sanitar-veterinare în exploatații și verificări în trafic pentru prevenirea răspândirii virusului.

Pentru implementarea eficientă a măsurilor, la ședința CLCB au participat reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale din zona afectată, ai gestionarilor fondurilor de vânătoare, precum și reprezentanți ai IPJ Neamț, ISU Neamț, Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț, Direcției Agricole Neamț, Agenției pentru Protecția Mediului, Sistemului de Gospodărire a Apelor și Gărzii Forestiere.

A fost demarată și procedura de constituire a comisiei de evaluare în vederea stabilirii despăgubirilor pentru efectivele afectate, conform prevederilor legale, evaluarea fiind programată în perioada 26 februarie – 2 martie 2026.

Pesta porcină africană este o boală virală extrem de contagioasă, cu evoluție rapidă și mortalitate ridicată la suine. Boala nu se transmite la om, însă produce pierderi economice semnificative. În lipsa unui tratament sau vaccin, controlul se realizează prin măsuri stricte de biosecuritate și restricții de mișcare.

Autoritățile fac apel la responsabilitatea crescătorilor și a cetățenilor din zonele vizate să respecte cu strictețe măsurile dispuse, să anunțe de urgență orice suspiciune de îmbolnăvire și să evite transportul sau comercializarea ilegală a animalelor și produselor din carne de porc.

Instituția Prefectului Județului Neamț monitorizează permanent evoluția situației și asigură coordonarea interinstituțională necesară pentru limitarea și stingerea focarului. (Radio Iași/ Gianina Buftea/ FOTO radioiasi.ro)