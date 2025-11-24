Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova: Concursul Vreau să povestesc, ediția a V-a și-a ales câștigătorii

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 noiembrie 2025, 10:29

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova a organizat, în perioada 1 octombrie – 5 noiembrie 2025, Concursul Național de Scurte Povestiri cu temă istorică intitulat ,,Vreau să povestesc’’, ediția a V-a, având ca inspirație personalitățile și evenimentele ce au marcat istoria României, adresat elevilor din clasele I-XII.

Mulțumim pe această cale elevilor, părinților și cadrelor didactice pentru implicare și ne manifestăm aprecierea și bucuria pentru interesul lor față de acest concurs.

Juriul, alcătuit din: pentru clasele I-IV – doamna prof. dr. Elena Butunoi, doamna Monica Șahanschi, prof. înv. primar Școala Gimnazială ,,George Coșbuc’’, Ploiești și doamna Amalia Daniela Nicoară, șef Serviciu Istorie la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova; pentru clasele V-VIII – domnul dr. Marius Nica, conf. univ. Universitatea Petrol-Gaze, Ploiești, doamna dr. Florina Ciure, șef Serviciu Istorie Muzeul Țării Crișurilor Oradea și doamna Andreea Tacu, muzeograf Muzeul Național al Literaturii Române Iași; pentru clasele IX-XII – domnul dr. Cornel Constantin Ilie, dir. adj. Muzeul Național de Istorie a României, doamna dr. Alina Pavelescu, dir. adj. Arhivele Naționale ale României și doamna prof. dr. Gabriela Gîrmacea, a desemnat următorii câștigători:

Clasele I-IV

Premiul I se acordă elevei Siminischi Maria, clasa a III-a A, Școala Gimnazială ,,George Coșbuc”, Ploiesti;

Premiul I se acordă elevei Negoițescu Natalia-Ileana, clasa a II-a, Școala Gimnaziala ,,George Coșbuc” Ploiești;

Premiul II se acordă elevei Toader Christiana Ana- Maria, clasa a IV-a A, Școala Gimnazială ,,Ioan A. Bassarabescu”, Ploiești;

Premiul II se acordă elevei Oncioiu Sara Maria, clasa a II-a B, Școala Gimnazială ,,Ing. Ghe. Pănculescu’’, Vălenii de Munte, jud. Prahova;

Premiul III se acordă elevului Voinea Cezar Gabriel, clasa a III-a A, Şcoala Gimnazială ,,Elena Doamna”, Ploiești;

Mențiune se acordă elevei Manole Maria, clasa a III-a, Școala Gimnazială Târgșoru Vechi, jud. Prahova;

Mențiune se acordă elevei Vasile Maria Alexia, clasa a II-a B, Şcoala Gimnazială ,,George Coșbuc” Ploiești;

Clasele V-VIII

Premiul I se acordă elevului Tudor Filip, clasa a VIII-a B, Colegiul Național ,,Ion Maiorescu”, Giurgiu, jud Giurgiu;

Premiul I se acordă elevului Jeca Filip Șerban, clasa a VII-a A, Colegiul Național ,,Emil Racoviță”, București;

Premiul I se acordă elevului Oncioiu Ioan Eduard, clasa a V-a, Colegiul Național ,,Nicolae Iorga’’ din Vălenii de Munte, jud. Prahova;

Premiul II se acordă elevei Rădeanu Rahela-Ruth, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială comuna Parța, jud. Timiș;

Premiul II se acordă elevului Marin Matei Ioan, clasa a V-a, Colegiul de Artă ,,Carmen Sylva’’, Ploiești;

Premiul III se acordă elevei Rîșnoveanu Ioana, clasa a V-a B, Școala Gimnazială „Grigore Moisil” Ploiești;

Premiul III se acordă elevei Badea Ioana, clasa a VII-a A, Colegiul „Ferdinand I”, Măneciu, jud. Prahova;

Mențiune se acordă elevei Andreescu Maria Deea, clasa a VII-a A, de la Școala Gimnazială ,,Radu Stanian”, Ploiești;

Clasele IX-XII

Premiul I se acordă elevei Mareș Roxana Valentina, clasa a XII-a A, Liceul Tehnologic Agromontan ,,Romeo Constantinescu” Vălenii de Munte, jud. Prahova;

Premiul II se acordă elevului Curea Tudor, clasa a XI-a, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, jud. Alba;

Premiul II se acordă elevei Popa Ioana Simina, clasa a XII-a, Colegiul Național „Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte, jud. Prahova;

Premiul II se acordă elevei Tincă Lois Maria, clasa a X-a K, Colegiul Național ,,I. L. Caragiale”, Ploiești;

Premiul III se acordă elevei Frățilă Ioana, clasa a XI-a, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan”, Alba Iulia, jud. Alba;

Premiul III se acordă elevei Bența Alessia, clasa a XI-a, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, jud. Alba;

Mențiune se acordă elevei Cernat Andreea Elena, clasa a X-a F, Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu” Vălenii de Munte, jud. Prahova;

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova mulțumește partenerilor media: Radio Magic FM Ploiești, Radio Trinitas, Radio România Constanța, Radio România Timișoara, Radio România Iași,, Radio România Târgu Mureș, Radio Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Radio România Cluj, Radio Prahova, AGERPRES, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Observatorul Prahovean, Ordinea Zilei, DADA TV, Trinitas TV.și sponsorilor: CONPET S.A, Editura Didactica Publishing House, Societate Profesională Notarială Ivan Constantin și Ivan Ștefan, Rompetrol, Librăriile Humanitas/Librăria Humanitas Ploiești, Librex, Asociația Curtea Veche, Brutărie-Patiserie MERYM.