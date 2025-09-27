Ministrul Sănătății merge, astăzi, la Spitalul ‘Sf. Maria’ din Iași, unde va coordona controlul

Publicat de Andreea Drilea, 27 septembrie 2025, 11:20

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, merge sâmbătă la Iași, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ‘Sf. Maria’.

Potrivit Ministerului Sănătății, în jurul orei 13:30 va avea loc o întâlnire cu toți factorii implicați, iar ministrul va coordona controlul împreună cu șeful Corpului de control și șeful Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății.

Șase copii care au fost internați la Spitalul ‘Sf. Maria’ din Iași au murit în ultimele zile, fiind infectați cu bacteria ‘Serratia Marcescens’.

Ministerul Sănătății a dispus crearea unei Celule de criză formate din Inspecția Sanitară de Stat, Corpul de control al ministrului Sănătății și Direcția de Sănătate Publică a județului Iași. Controlul este în desfășurare, anunțat vineri MS, într-un comunicat de presă.

Ministerul Sănătății a anunțat, vineri, sancțiunile aplicate de inspectorii Direcției de Sănătate Publică Iași în urma verificărilor efectuate la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ‘Sfânta Maria’, după apariția focarului de infecție cu bacteria Serratia Marcescens.

Conform unui comunicat de presă, până în prezent au fost aplicate următoarele sancțiuni de către inspectorii sanitari din cadrul DSP Iași:

* epidemiologul spitalului a fost amendat cu suma 10.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale în controlul infecțiilor nosocomiale;

* medicul ATI a primit o amendă de 10.000 lei pentru nerespectarea protocoalelor și procedurilor;

* unitatea sanitară a fost amendată cu 50.000 lei pentru nerespectarea protocoalelor și procedurilor.

La nivelul instituției s-au dispus:

* suspendarea internărilor în secția ATI, sector A, limitarea accesului personalului din afara secției și a vizitatorilor/aparținătorilor, până la declararea închiderii focarului cu Serratia Marcescens;

* utilizarea echipamentului de protecție și igiena adecvată a mâinilor personalului medical;

* continuarea testării pe medii de cultură a tegumentelor mâinilor întregului personal din secția ATI și intensificarea acestor măsuri inclusiv după închiderea focarului;

* repetarea probei de apă potabilă din rețea, sală cateter;

* suspendarea folosirii materialelor sterile din loturile cu rezultate neconforme la testarea rapidă, până la primirea rezultatelor de la laborator, când se vor lua măsurile care se impun în funcție de rezultatele obținute, conforme sau neconforme;

* testarea în continuare a materialelor sterile achiziționate din afara unității sanitare și utilizarea mănușilor sterile din loturile conforme la fiecare manoperă efectuată, la fiecare pacient, până la închiderea focarului.