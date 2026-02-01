Ascultă Radio România Iași Live
Meteorologii au prelungit codul galben de ger

Publicat de Andreea Drilea, 1 februarie 2026, 11:30

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 01-02-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : conform textelor;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :

MESAJ 1/5

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 01 februarie, ora 10:00 – 04 februarie, ora 10:00
Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, intensificări ale vântului, polei și ghețuș, ninsoare viscolită
Zone afectate: conform textului

      Vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în regiunile extracarpatice, geroasă în timpul dimineților și nopților, la început în Moldova, apoi și în Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, în Muntenia și Oltenia și izolat în sudul Banatului. Astfel, în aceste regiuni temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -7 grade, iar cele maxime între -15 și -2 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei, unde gerul va persista și pe parcursul zilelor.
      Începând cu orele serii de duminică și până luni dimineață, ninsorile se vor extinde în jumătatea de sud a teritoriului, local cu depunere de strat de zăpadă (în general de 2…10 cm), iar pe parcursul zilei de luni va mai ninge slab, local în vest, sud și sud-est și izolat în rest. În noaptea de marți spre miercuri în centru și nord-est vor fi precipitații mixte. Pe arii restrânse se va forma polei sau ghețuș.
      Vântul va prezenta intensificări local în regiunile sud-estice și sudice cu viteze în general de 40…50 km/h, amplificând senzația de frig, iar în sud-estul Olteniei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea, temporar ninsoarea va fi viscolită.

MESAJ 2/5

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 01 februarie, ora 10:00 – 01 februarie, ora 20:00
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de scăzute și ger
Zone afectate: conform textului și hărții

      În cea mai mare parte a Moldovei, vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7…9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra în general între -10 și -5 grade.

Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 01-02-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : 01 februarie, ora 14:00 – 02 februarie, ora 10:00;
Zonele afectate : conform textului și hărții;
Fenomene : intensificări ale vântului, ninsori viscolite, strat de zăpadă;
Mesaj :

MESAJ 3/5

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 01 februarie, ora 14:00 – 02 februarie, ora 10:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului, ninsori viscolite, strat de zăpadă
Zone afectate: conform textului și hărții

      În intervalul menționat în sudul Olteniei, al Munteniei și Dobrogei temporar va ninge, iar local se va depune un strat de zăpadă de 6…10 cm (echivalentul în apă de 10 l/mp).
      În județele Caraș-Severin, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, inclusiv municipiul București, Buzău, vestul județelor Brăila, Ialomița și Călărași și în județele Constanța, Tulcea (în special zona costieră), vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală în general de 50…55 km/h, viscolind temporar ninsoarea.

Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 01-02-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:3
Intervalul : 01 februarie, ora 20:00 – 02 februarie, ora 10:00;
Zonele afectate : conform textului și hărții;
Fenomene : ger;
Mesaj :

MESAJ 4/5

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 01 februarie, ora 20:00 – 02 februarie, ora 10:00
Fenomene vizate: ger
Zone afectate: conform textului și hărții

      În Moldova, Dobrogea, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor situa între -16 și -9 grade, mai coborâte în nordul Moldovei până în jurul a -20 de grade.

Tipul mesajului : Avertizare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 01-02-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:4
Intervalul : 02 februarie, ora 10:00 – 03 februarie, ora 10:00;
Zonele afectate : conform textului și hărții;
Fenomene : temperaturi deosebit de scăzute și ger;
Mesaj :

MESAJ 5/5

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 02 februarie, ora 10:00 – 03 februarie, ora 10:00
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de scăzute și ger
Zone afectate: conform textului și hărții

      În Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7…9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra între -9 și -3 grade, mai mici în nordul Moldovei, până spre -15 grade, unde gerul va persista și pe parcursul zilei. Noaptea va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor încadra între -20 și -8 grade.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

