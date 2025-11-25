Marţi este marcată Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 noiembrie 2025, 06:50

Astăzi este marcată Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor.

ONU atrage atenţia, în raportul dat publicităţii cu acest prilej, că anul trecut 50.000 de femei au fost ucise, iar aproape 840 de milioane au fost victimele unei forme fizice sau psihice de agresivitate.

În România, de la începutul acestui an, au fost ucise peste 50 de femei. Ultima victimă, o femeie din Olt, ucisă în weekend de concubin. În perioada ianuarie-octombrie a acestui an, la nivel naţional, au fost emise peste 12.000 de ordine provizorii de protecţie, dintre care aproape 5.000 au fost transformate în ordine de protecţie, a afirmat Bogdan Ionuţ Marin, comisar-şef în IGPR.

Bogdan Ionuţ Marin: În 1.814 situaţii a fost dispusă măsura obligării agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de suprapeghere, reprezentând un procent de 15% din numărul total de ordine de protecţie provizorii emise de către poliţişti, iar în 10.370 de situaţii victimele au refuzat monitorizarea.

Din acest motiv, AUR şi PNL au prezentat ieri la Camera Deputaţilor un nou proiect de lege care prevede prelungirea automată a ordinului de protecţie provizoriu până la decizia instanţei, majorarea pedepselor pentru agresorii recidivişti şi eliminarea posibilităţii retragerii plângerilor penale în cazul violenţei domestice. Votul final este aşteptat astăzi.

Deputata PNL Alina Gorghiu speră că, astfel, femeile să nu rămână fără o protecţie solidă în faţa agresorilor.

Alina Gorghiu: Am văzut, aproape în fiecare săptămână, cazuri de femei care cer ajutorul şi sistemul nu reuşeşte să le protejeze; ordine de protecţie care au expirat înainte ca instanţa să intervină, plângeri retrase sub presiune şi procurori obligaţi să închidă aceste dosare fără nicio evaluare. (Rador/ FOTO radiotimisoara.ro)