Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Marţi este marcată Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor

Marţi este marcată Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor

Marţi este marcată Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 noiembrie 2025, 06:50

Astăzi este marcată Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor.

ONU atrage atenţia, în raportul dat publicităţii cu acest prilej, că anul trecut 50.000 de femei au fost ucise, iar aproape 840 de milioane au fost victimele unei forme fizice sau psihice de agresivitate.

În România, de la începutul acestui an, au fost ucise peste 50 de femei. Ultima victimă, o femeie din Olt, ucisă în weekend de concubin. În perioada ianuarie-octombrie a acestui an, la nivel naţional, au fost emise peste 12.000 de ordine provizorii de protecţie, dintre care aproape 5.000 au fost transformate în ordine de protecţie, a afirmat Bogdan Ionuţ Marin, comisar-şef în IGPR.

Bogdan Ionuţ Marin: În 1.814 situaţii a fost dispusă măsura obligării agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de suprapeghere, reprezentând un procent de 15% din numărul total de ordine de protecţie provizorii emise de către poliţişti, iar în 10.370 de situaţii victimele au refuzat monitorizarea.

Din acest motiv, AUR şi PNL au prezentat ieri la Camera Deputaţilor un nou proiect de lege care prevede prelungirea automată a ordinului de protecţie provizoriu până la decizia instanţei, majorarea pedepselor pentru agresorii recidivişti şi eliminarea posibilităţii retragerii plângerilor penale în cazul violenţei domestice. Votul final este aşteptat astăzi.

Deputata PNL Alina Gorghiu speră că, astfel, femeile să nu rămână fără o protecţie solidă în faţa agresorilor.

Alina Gorghiu: Am văzut, aproape în fiecare săptămână, cazuri de femei care cer ajutorul şi sistemul nu reuşeşte să le protejeze; ordine de protecţie care au expirat înainte ca instanţa să intervină, plângeri retrase sub presiune şi procurori obligaţi să închidă aceste dosare fără nicio evaluare. (Rador/ FOTO radiotimisoara.ro)

Etichete:
Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova: Concursul Vreau să povestesc, ediția a V-a și-a ales câștigătorii
Naţional luni, 24 noiembrie 2025, 10:29

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova: Concursul Vreau să povestesc, ediția a V-a și-a ales câștigătorii

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova a organizat, în perioada 1 octombrie – 5 noiembrie 2025, Concursul Național de Scurte...

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova: Concursul Vreau să povestesc, ediția a V-a și-a ales câștigătorii
DNSC avertizează asupra folosirii de către infractori a identităţii vizuale a unor instituţii în tentativele de fraudă online
Naţional luni, 24 noiembrie 2025, 08:21

DNSC avertizează asupra folosirii de către infractori a identităţii vizuale a unor instituţii în tentativele de fraudă online

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetic avertizează asupra faptului că atacatorii folosesc frecvent identitatea vizuală a unor instituţii...

DNSC avertizează asupra folosirii de către infractori a identităţii vizuale a unor instituţii în tentativele de fraudă online
Reuniune CSAT pe Strategia de Apărare și prevenirea traficului de droguri
Naţional luni, 24 noiembrie 2025, 08:10

Reuniune CSAT pe Strategia de Apărare și prevenirea traficului de droguri

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se reuneşte astăzi în şedinţă, la Palatul Cotroceni, pe agendă aflându-se Strategia Naţională de...

Reuniune CSAT pe Strategia de Apărare și prevenirea traficului de droguri
Spitalele din România vor fi reclasificate, a anunţat ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete
Naţional duminică, 23 noiembrie 2025, 08:44

Spitalele din România vor fi reclasificate, a anunţat ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete

Spitalele din România vor fi reclasificate – a anunţat sâmbătă ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, prezent pe şantierul de...

Spitalele din România vor fi reclasificate, a anunţat ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete
Naţional duminică, 23 noiembrie 2025, 07:17

METEO: Vreme rece, ploi importante cantitativ, precipitații mixte și ninsori, intensificări ale vântului

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 22 noiembrie, ora 10 – 24 noiembrie, ora 10 Fenomene vizate: ploi importante cantitativ,...

METEO: Vreme rece, ploi importante cantitativ, precipitații mixte și ninsori, intensificări ale vântului
Naţional sâmbătă, 22 noiembrie 2025, 08:39

Comunicat de presă – Ministerul Apărării Naţionale: Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România

Două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, din Baza 86 Aeriană, pentru...

Comunicat de presă – Ministerul Apărării Naţionale: Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România
Naţional vineri, 21 noiembrie 2025, 10:36

Meteorologii au emis o informare de vreme rea

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 21 noiembrie, ora 10 – 23 noiembrie, ora 14 Fenomene vizate: ploi importante cantitativ,...

Meteorologii au emis o informare de vreme rea
Naţional vineri, 21 noiembrie 2025, 10:19

Un nou focar de porcină africană a fost confirmat în judeţul Botoşani

Un nou focar de porcină africană a fost confirmat în judeţul Botoşani, pe raza comunelor Hăneşti şi Vlăsineşti. Autorităţile locale au...

Un nou focar de porcină africană a fost confirmat în judeţul Botoşani