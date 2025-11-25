Liceenii din România vor putea din nou să studieze un an în şcoli americane prin reluarea programului FLEX

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 noiembrie 2025, 09:13

Liceenii din România vor putea din nou să studieze un an în şcoli americane şi să locuiască la o familie-gazdă.

Aflat în Statele Unite, ministrul educaţiei, Daniel David, a anunţat în exclusivitate la emisiunea „Serviciul de noapte” de la Radio România Actualităţi deblocarea acestui program.

Daniel David: L-am semnat şi de anul viitor se va derula din nou, fiindcă Statele Unite, în contextul măsurilor care au fost luate şi aici, au propus prima dată suspendarea programului, ceea ce pe noi nu ne-a prea încântat, doar am intrat în discuţii cu Departamentul de Stat şi până la urmă am găsit o formulă în care programul să fie susţinut financiar; 50% din buget va fi oferit de partea americană şi cealaltă componentă a bugetului va fi acoperită de partea românească.

În urma semnării acordului, programul FLEX va continua pentru liceenii români care vor să studieze în Statele Unite, în timp ce programul FLEX Abroad va trimite liceeni americani să înveţe într-un liceu de la noi din ţară.

Programul îşi propune să ofere oportunităţi de dezvoltare personală pentru tineri, dar şi să îmbunătăţească înţelegerea şi cooperarea dintre România şi Statele Unite.

Din 2015, când a fost iniţiat programul la noi în ţară, 300 de liceeni români au desfăşurat aproximativ un milion şi jumătate de ore de voluntariat în comunităţi americane. (Rador/ FOTO edu.ro)