Les Films de Cannes à Iași: o sărbătoare a cinematografiei premiate. S-au pus în vânzare biletele pentru cea de-a IX a ediție

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 octombrie 2025, 10:15

Les Films de Cannes a devenit un reper cultural al toamnei ieșene, aducând pe ecranele locale lungmetraje premiate la Cannes și oferind publicului șansa de a descoperi în premieră creații cinematografice de autor, aplaudate la nivel internațional.

Atmosfera festivalului transformă pentru câteva zile orașul într-un spațiu vibrant dedicat artei filmului. Les Films de Cannes à Iași are loc între 7 și 9 noiembrie, la Cinema Ateneu. Biletele se găsesc de astăzi pe cinemaiasi.ro/lfdc-2025/ și la casieria Ateneului Național din Iași.

La Iași vor fi proiectate anul acesta filmele distinse cu cele mai importante premii de pe Croazetă, deja prezente în selecțiile marilor festivaluri internaționale. Producții cu o puternică încărcătură artistică și emoțională, acestea promit să surprindă publicul și să aducă o perspectivă proaspătă în peisajul cultural ieșean.

Câștigător al Palme d’Or, It Was Just an Accident, regizat de Jafar Panahi, a fost remarcat pentru intensitatea subtilă, încărcătura politică, umorul negru și finalul puternic al filmului. Deadline Hollywood nota ca este „Un film cu un impact emoțional puternic și o poveste captivantă.” Un eveniment minor declanșează întâmplări neașteptate, aducând împreună trei personaje diferite și explorând consecințele acestui fapt aparent nesemnificativ.

Sentimental Value, în regia lui Joachim Trier, cu Renate Reinsve, Stellan Skarsgård și Elle Fanning, este câştigătorul Grand Prix din acest an. Povestea îl are în centru pe tată, un regizor care lucrează la un film inspirat dintr-o dramă personală legată de casa familiei. Fiicele sale nu sunt foarte conectate cu acest proiect, însă implicarea unei actrițe americane readuce la suprafață trecutul și legăturile familiale, oferind o perspectivă blândă asupra înțelegerii iubirii și a moștenirii pe care o lăsăm celor dragi.

Publicul va avea șansa de a vedea și cele două filme care au câștigat Premiul Juriului. Primul este Sound of Falling, un film german care urmărește destinele a patru femei din patru generații diferite legate de o fermă izolată din Germania. Regizat de Mascha Schilinski, filmul lasă senzația aproape palpabilă a unui secol de înregistrări video personale, filmate parcă de fantomele familiei, interconectând în timp patru generații de tinere femei în timp ce trăiesc, mor și își imprimă amintirile în pereții casei în care locuiesc.

A doua peliculă care a obținut Premiul Juriului este Sirāt, regizat de Oliver Laxe, un film despre o călătorie a unui tată plecat în căutarea fiicei pierdute, care se transformă subtil într-o incursiune în lumea interioară a personajelor, o meditație asupra pierderii și a durerii. Oliver Laxe imprimă aproape ca o textură titlul filmului în poveste (sirāt înseamnă drum, direcție), filmând mare parte din traseu în Sahara, într-un peisaj fabulos, izolat de lume, şi într-o atmosferă aproape suprarealistă.

The Secret Agent este un thriller politic brazilian regizat de Kleber Mendonça Filho, cu Wagner Moura în rolul principal. Filmul a câștigat Premiile pentru cel mai bun actor și pentru cel mai bun regizor pe Croazetă. The Secret Agent este considerat de critici o capodoperă, datorită interpretării subtile a actorului Wagner Moura, a atmosferei autentice din 1977 și a combinației inedite între thriller și comedie. Filmul urmărește povestea lui Marcelo, un profesor universitar care încearcă să fugă de regimul militar din Brazilia la sfârșitul anilor ’70, asumându-și o nouă identitate în timp ce se ascunde de autorități.

Resurrection, în regia lui Bi Gan, este o producție chineză ambițioasă din punct de vedere vizual, a cărei acțiune se petrece într-un viitor în care omenirea și-a pierdut capacitatea de a visa. Împărțit în capitole ce corespund celor cinci simțuri, filmul folosește o gamă amețitoare de stiluri cinematografice pentru a explora teme precum memoria, cinematografia și imaginația. Resurrection a câștigat Premiul Special.

Two Prosecutors, în regia lui Serghei Loznița, inclus în Competiţia de la Cannes, se concentrează pe situațiile prin care trece un tânăr procuror, pe nume Kornev, care descoperă corupția din interiorul regimului sovietic din timpul Marii Epurări din 1937, printr-o scrisoare disperată care ajunge pe biroul său. Căutarea periculoasă a dreptății îl poartă pe Kornev de la închisoarea locală până în inima sistemului totalitar de la Moscova, scoțând la iveală putreziciunea omniprezentă din interiorul NKVD-ului.

Nouvelle Vague, regizat de Richard Linklater, este o scrisoare de dragoste pentru cinemaul francez. Filmul reconstituie realizarea capodoperei À bout de souffle și aduce un omagiu mișcării revoluționare care, la sfârșitul anilor ’50, a schimbat pentru totdeauna limbajul cinematografic. Povestea urmărește tânărul Jean-Luc Godard și echipa sa în Parisul anului 1959, în plină efervescență creativă.

La cea de-a IX-a ediție a Les Films de Cannes à Iași, posterul festivalului este inspirat de filmul lui Richard Linklater, păstrându-și stilul personal, devenit recognoscibil de-a lungul anilor. Întreaga compoziție grafică marchează o legătură între spiritul tânăr al festivalului și energia inedită a Noului Val francez, atât de influent pentru lumea filmului. Totodată, este un tribut pe care festivalul îl aduce cuplului iconic interpretat acum peste 60 de ani de Jean-Paul Belmondo și Jean Seberg, iar în acest an de Zoey Deutch și Aubry Dullin, în Nouvelle Vague.

Sentimental Value este distribuit în România de Bad Unicorn, Sound of Falling și Resurrection de Voodoo Films, The Secret Agent de Independența Film, It Was Just an Accident și Sirāt de Transilvania Film, iar Two Prosecutors de Avanpost.