Informare meteo: Vreme deosebit de rece pentru această perioadă
Publicat de Andreea Drilea, 9 aprilie 2026, 10:41
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 09 aprilie, ora 10:00 – 11 aprilie, ora 10:00
Pe parcursul zilei de joi (9 aprilie), temporar vor fi intensificări ale vântului în centrul, estul și sud-vestul țării, cu viteze în general de 45…55 km/h, iar la munte, local vor fi rafale de peste 50…70 km/h.
În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).
