Informare meteo pentru regiunea Moldovei: Vreme rece, ploi moderate cantitativ, predominant ninsori la altitudini de peste 1700 m
Publicat de Andreea Drilea, 29 septembrie 2025, 10:14
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 29 septembrie, ora 10 – 02 octombrie, ora 10
Fenomene vizate: vreme rece, ploi moderate cantitativ, predominant ninsori la altitudini de peste 1700 m
Zona afectată: Moldova
Vremea va fi rece, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 9 și 18 grade și minime între 2 și 9 grade, cu valori mai coborâte în depresiuni. Temporar va ploua în cea mai mare parte a regiunii, iar în jumătatea nordică a Moldovei local se vor acumula cantități de apă de 20…25 l/mp. La munte, la altitudini mai mari de 1700 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în medie de 5…10 cm.