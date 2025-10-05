Ascultă Radio România Iași Live
Informare meteo pentru Moldova: ploi abundente, vânt puternic și vreme rece

5 octombrie 2025, 10:09

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 5 octombrie, ora 21 – 9 octombrie, ora 10

Fenomene vizate: ploi importante cantitativ, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1700 m, intensificări ale vântului, vreme rece

Zone afectate: Moldova

Din noaptea de duminică spre luni (5/6 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat în cea mai mare parte a regiunii. Cantitățile de apă vor fi însemnate și se vor acumula 25…50 l/mp, iar în sud, 70…100 l/mp, în special de luni seară (6 octombrie) și până miercuri dimineața (8 octombrie).

La munte, la altitudini de peste 1700 m, temporar vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare, iar marți (7 octombrie) trecător, va ninge viscolit.

În intervalul 07-09 octombrie, temporar, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, cu viteze, în general, de 40…50 km/h, iar în centrul și sudul Moldovei, precum și în Carpații de Curbură, de peste 60…70 km/h.

Vremea va fi rece, în general cu temperaturi maxime cuprinse între 11 și 18 grade și minime între 5 și 11 grade.

