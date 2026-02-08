În Japonia se desfăşoară alegeri parlamentare anticipate

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 februarie 2026, 08:58

Alegătorii din Japonia înfruntă zăpăda şi ninsorile şi se îndreaptă spre centrele de vot, în alegerile parlamentare anticipate declarate de premierul nipon Sanae Takaichi, a cărei coaliţie de guvernare va repurta o victorie decisivă la urne, dacă sondajele de opinie realizate sunt corecte.

Saae Takaichi, prima femeie premier a Japoniei, încearcă să obţină un mandat la doar patru luni de la preluarea conducerii Partidului Democrat Liberal (PDL). Sanae Takaichi mizează pe propria popularitate, sperând să obţină un mandat clar pentru o guvernare prelungită, şi nu pe profund nepopularul PDL, implicat în multiple scandaluri financiare care l-au forţat pe Shigeru Ishiba, predecesorul lui Sanae Takaichi, să se retragă anul trecut de la conducerea partidului şi din fruntea guvernului, pierzând astfel controlul în ambele Camere ale parlamentului. Cu numai trei luni în funcţia de premier, Sanae Takaichi a reuşit să se distanţeze de imaginea pătată a partidului său, concentrându-se pe diplomaţie şi cultivând discursul cu preponderenţă pe media sociale. Sanae Takaichi a promis electoratului că va creşte cheltuielile bugetare şi va relaxa taxele, dar criticii susţin că aceste măsuri pot duce la instabilitate economică majoră în Japonia. (Rador/ FOTO AI/ imagine ilustrativă)