Ilie Bolojan va discuta săptămâna viitoare cu președinta CE despre stadiul derulării PNRR

Publicat de Andreea Drilea, 21 februarie 2026, 08:39

Premierul Ilie Bolojan va discuta, săptămâna viitoare, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre stadiul derulării Planului Național de Redresare și Reziliență.

Prim-ministrul anunță că în cadrul vizitei pe care o va face la Bruxelles, joi, pe 26 februarie, va prezenta și prioritățile Guvernului României privind viitorul Cadru Financiar Multianual post-2028, aflat în curs de negociere, cu accent pe politica de coeziune, cea agricolă și componenta de competitivitate.

Obiectivul, transmite executivul într-un comunicat, este utilizarea eficientă a resurselor europene pentru proiecte de investiții care să stimuleze creșterea economică în România.

În aceeași zi, Ilie Bolojan mai are programată o întâlnire cu vicepreședintele executiv al Comisiei, Roxana Mînzatu, dar și participarea la evenimentul de lansare a comunicării privind regiunile de frontieră estice, alături de omologii săi din țările baltice, de șefa Comisiei Europene și de președinta Băncii Europene de Investiții.

Evenimentul se va încheia cu semnarea declarației de intenție privind înființarea facilității EastInvest, un mecanism de finanțare dedicat regiunilor de frontieră estice.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro