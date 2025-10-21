Ascultă Radio România Iași Live
Iașul devine capitala literaturii – începe o nouă ediție FILIT

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 octombrie 2025, 19:33

De mâine și până duminică, la Iași se desfășoară o nouă ediție a Festivalului Internațional pentru Literatură și Traducere, care anunță 200 de întâlniri, dezbateri şi ateliere creative.
Organizatorul manifestării și director al festivalului, Florin Lăzărescu, a declarat că în acest an sunt prezenți laureați ai premiului Pulitzer, dar și scriitori din Ucraina aflați pe front.
Programul include secţiuni adaptate publicului larg şi specialiştilor şi întâlniri educaţionale care aduc autori în şcoli, licee şi universităţi pentru dialoguri directe cu tinerii.
Florin Lăzărescu: Mergem în peste 40 de școli, sunt implicați 20.000 de elevi, cred că ăsta e unul dintre marile câștiguri al FILIT pentru comunitate, pentru că noi practic am crescut generații întregi de elevi, care poate nu se apucă toți de citit și chiar ar fi o utopie să credem asta, dar măcar știu că există scriitori, pentru că atunci când am pornit, acum 13 ani, FILIT-ul erau mulți elevi care nu știau că mai sunt scriitori în viață. De ce zic că e important? Pentru că trăim într-o țară în care toată lumea se plânge de analfabetism funcțional, iar primul leac contra analfabetismului e lectură, iar ăsta e FILIT-ul, o uriașă campanie pentru lectură.

Spre deosebire de anii precedenți, la Palatul Culturii din Iași este organizată Casa ”Young – adult” care va găzdui evenimente destinate adolescenților.
În Piața Unirii vor avea loc Casa FILIT și celebrele lansări de cărți, iar vineri, de la ora 21,30, se va desfășura maratonul intitulat ”Noaptea poeziei”.
Pe de altă parte vor avea loc și spectacole neconvenționale cum ar fi cel din Depoul Companiei de Transport Public din Iași.
Florin Lăzărescu: Avem un proiect nou, o altă casă, avem Casa FILIT, aici, în Piața Unirii. În zona Palace avem Casa Young Adult, cu literatură și evenimente dedicate adolescenților. Încercăm să ocupăm toate palierele astea ale literaturii. Avem și Casa Copilărie, cu literatură pentru copii la Palatul Copiilor, Casa Fantasy, cu literatură science fiction și fantasy, adică ne adresăm tuturor grupurilor de cititori din Iași și multora care chiar vin din alte localități.

Intrarea la evenimente este gratuită, iar programul complet se găseşte pe filit-iasi.ro.
(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)
