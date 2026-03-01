Iași: Șase cetățeni din Bangladesh, prinși după ce au trecut Prutul cu o barcă gonflabilă, sprijiniți de călăuze din România și R. Moldova

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 martie 2026, 12:40

Patru persoane implicate în trafic de migranţi au fost depistate în timp ce încercau să ajute şase cetăţeni din Bangladesh să treacă ilegal graniţa de pe Prut, în urma unei acţiuni comune a Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Iaşi cu structurile de frontieră din Republica Moldova.

Potrivit unui comunicat de presă remis duminică de ITPF Iaşi, cei patru, doi cetăţeni români şi doi din ţara vecină, au intenţionat să ajute şase cetăţeni din Bangladesh.

‘Pe teritoriul naţional, poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Tomeşti – ITPF Iaşi au organizat o acţiune specifică, pe timpul căreia au observat, pe direcţia localităţii de frontieră Prisăcani, mai multe persoane care nu îşi justificau prezenţa în zonă, fapt pentru care colegii noştri au procedat la monitorizarea acestora’, menţionează sursa citată.

În urma legitimării persoanelor, poliţiştii de frontieră au stabilit că acestea sunt şase cetăţeni din Bangladesh, cu vârste cuprinse între 23 şi 45 de ani, obiectivul lor fiind de a ajunge în vestul României.

‘Concomitent, alţi poliţişti de frontieră din cadrul aceleiaşi structuri, Sectorului Poliţiei de Frontieră Răducăneni şi Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi au depistat pe DJ 249, în localitatea de frontieră Prisăcani, două autoturisme, unul înmatriculat în judeţul Călăraşi, iar al doilea înmatriculat în judeţul Iaşi, care circula în regim taxi, despre care au existat suspiciuni rezonabile că urmau să preia migranţii. În urma legitimării ocupanţilor mijloacelor de transport, colegii noştri au stabilit că sunt doi cetăţeni români’, precizează sursa citată.

Persoanele din Bangladesh urmau să fie preluate cu cele două autoturisme pentru a fi transportate la Timişoara, în schimbul sumei de 2.900 de euro.

‘În acelaşi timp, pe teritoriul statului vecin, poliţişti de frontieră din R. Moldova au monitorizat şi reţinut două persoane. Pe timpul cercetărilor, omologii noştri au stabilit că acestea au organizat trecerea ilegală a grupului de cetăţeni din Bangladesh, folosind o barcă gonflabilă pentru a transporta persoanele peste râul Prut. Cetăţenii au fost reţinuţi pe teritoriul R. Moldova pentru 72 de ore, fiind plasaţi în izolatorul de detenţie preventivă al IP Ungheni’, este menţionat în comunicatul de presă.

Conform sursei citate, sunt efectuate cercetări pentru ‘tentativă la trafic de migranţi’ şi ‘trecere frauduloasă a frontierei de stat’.

‘Cetăţenii străini au fost predaţi autorităţilor de frontieră din Republica Moldova, în baza Acordului de Readmisie încheiat între Uniunea Europeană şi Republica Moldova. Autorităţile de frontieră din cele două state vor colabora în viitor şi vor lua toate măsurile necesare pentru a păstra un climat de ordine şi siguranţă la frontiera comună’, mai precizează ITPF Iaşi. (Agerpres/ FOTO Poliția de frontieră)