Iaşi: Poliţist de frontieră, trimis în judecată pentru trafic de influenţă

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 martie 2026, 15:42

Un poliţist de frontieră din Iaşi a fost trimis în judecată pentru trafic de influenţă, potrivit unui comunicat de presă transmis, marţi, de Serviciul Judeţean Iaşi al Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA).

Potrivit sursei citate, agentul de la Sectorul Poliţiei de Frontieră Răducăneni este acuzat că, în luna ianuarie 2025, ar fi pretins de la un şofer, pe care l-a prins conducând sub influenţa băuturilor alcoolice, o sumă de bani pentru a interveni la Institutul de Medicină Legală Iaşi pentru consemnarea în buletinul de analiză toxicologică, ce urma a fi întocmit, a unei valori mai mici decât cea rezultată efectiv.

‘În fapt, la data de 17 ianuarie 2025, agentul de poliţie de frontieră, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a depistat în trafic o persoană care se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, ocazie cu care a întocmit actele de constatare pentru infracţiunea de conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe. A doua zi, poliţistul l-a abordat pe şoferul în cauză prin intermediul unor aplicaţii de telefonie mobilă, precizându-i că, în schimbul unei sume de bani, poate interveni la Institutul de Medicină Legală Iaşi pentru consemnarea în buletinul de analiză toxicologică, ce urma a fi întocmit, a unei valori mai mici decât cea rezultată efectiv’, se arată în comunicatul de presă al DGA.

Ofiţerii DGA au deschis o anchetă penală în acest caz, după ce s-au sesizat din oficiu. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)