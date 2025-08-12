Ascultă Radio România Iași Live
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a prezentat raportul trimestrial asupra inflaţiei

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 august 2025, 13:37

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a prezentat, astăzi, raportul trimestrial asupra inflaţiei.

Potrivit acestuia, BNR şi-a modificat în urcare prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an, la 8,8% de la 4,6 procente anterior.

După publicarea datelor statistice de astăzi, pentru luna iulie, care arată o inflaţie anuală de 7,84%, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a precizat că această prognoză va depăşi probabil 9%. El a prezentat influenţa calculată asupra inflaţiei din direcţia deplafonării preţurilor energiei, a majorării TVA şi a creşterii accizelor.

Mugur Isărescu: Două puncte procentuale din liberalizarea pieţei energiei electrice la 1 iulie, uitându-ne pe indicele care apărut astăzi, ceva mai mult, vreo 2,2 puncte procentuale. Al doilea şoc, majorarea TVA-ului, pe calcule noastre, asupra inflaţiei, 1,6 puncte procentuale şi majorarea de accize, 0,4 puncte procentuale.

Conform guvernatorului BNR, vârful inflaţiei anuale va fi în septembrie şi se va situa în jurul a 9,6 – 9,7%, dar spre finalul anului viitor ar urma să coboare sub 3,5%, prognoza pentru sfârşitul 2026 fiind de 3%. Mugur Isărescu a mai subliniat că pentru a se evita o recesiune în acest an, pe fondul măsurilor de consolidare fiscală, este esenţială accelerarea absorpţiei fondurilor europene. (rador/ FOTO romania-actualitati.ro)

