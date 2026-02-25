Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Fundația World Vision România: „Investiția care crește generații” – 30 de ani de impact în educație în regiunea Moldovei

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 februarie 2026, 07:03

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în calitate de partener instituțional al Fundației World Vision România, organizează miercuri, 25 februarie 2026, ora 17.30, evenimentul „Investiția care crește generații”, dedicat impactului educației pe termen lung și celor care aleg să investească, cu responsabilitate și viziune, în viitorul copiilor.

Manifestarea reunește oameni de bine, parteneri, susținători și membri ai comunității, pentru a marca 30 de ani de impact ai World Vision România în regiunea Moldovei, aducând în prim-plan povești reale, exemple concrete de transformare, construite în jurul unei convingeri puternice: sprijinul oferit copiilor și tinerilor din mediul rural se traduce, în timp, în șanse reale la educație, trasee profesionale solide și comunități mai puternice.

„Acest eveniment aniversar este, totodată, un prilej de reflecție asupra responsabilității colective pe care o avem față de copii și tineri, educația fiind un proces pe termen lung care produce efecte durabile atunci când este susținut consecvent și strategic”, subliniază Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

De-a lungul celor trei decenii de activitate în Moldova, Fundația World Vision România a contribuit la reducerea abandonului școlar, la creșterea accesului la oportunități educaționale și la formarea unei noi generații de tineri care își pot construi viitorul cu încredere. Rezultatele nu se măsoară doar în cifre, ci în destine schimbate și în comunități care au devenit mai reziliente și mai unite.

