(FOTO) Un bărbat a murit după ce a fost lovit de tren în gara din Bârlad, jud. Vaslui

Publicat de Andreea Drilea, 6 martie 2026, 10:30

Ambulanța Vaslui a fost solicitată să intervină în gara din Bârlad pentru un bărbat în vârstă de 55 de ani lovit de tren. A fost trimisă o ambulanță SAJ C2 cu medic precum și un echipaj de pompieri.

Victima a fost găsită fără activitate cardiorespiratorie și cu multiple leziuni traumatice .

S-au efectuat manevre de resuscitare cardiopulmonară timp de 30 de minute fără rezultat favorabil.

Medicul de pe ambulanță a declarat decesul iar cazul a fost preluat de poliție.

Ambulanța Vaslui

