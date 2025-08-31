(FOTO) Nepalez găsit inconștient pe marginea drumului din jud. Vaslui, salvat de un jandarm aflat în timpul liber

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 31 august 2025, 09:28

Un incident neobișnuit a avut loc în apropiere de comuna Dodești, județul Vaslui. Un bărbat de naționalitate nepaleză a fost descoperit căzut pe marginea drumului, în stare gravă, de către un tânăr jandarm aflat în timpul liber.

Jandarmul, Pascal Denis, se întorcea spre casă atunci când a observat victima zăcând la pământ, inconștientă. El a intervenit imediat, i-a acordat primul ajutor împreună cu alte persoane aflate la fața locului și a sunat la numărul de urgență 112.

Echipajul medical sosit la fața locului l-a preluat pe bărbat, l-a stabilizat și l-a transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Potrivit primelor informații, nepalezul era angajat la o firmă din zonă, însă circumstanțele în care s-a produs incidentul rămân, deocamdată, necunoscute.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Vaslui a transmis un mesaj de felicitare pentru colegul său, apreciind spiritul civic și promptitudinea de care a dat dovadă.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili ce s-a întâmplat cu bărbatul.

Radio Iași/Vasile Geles/FOTO Inspectoratul de Jandarmi Județean Vaslui

