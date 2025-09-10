Incident cu drone în Polonia: Secretarul general al NATO denunţă ‘comportamentul periculos’ al Rusiei

Publicat de Andreea Drilea, 10 septembrie 2025, 16:22 / actualizat: 10 septembrie 2025, 17:28



UPDATE ora 16:30 – Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a denunţat miercuri ‘comportamentul periculos’ al Rusiei după incursiunea unor drone ruseşti în spaţiul aerian al Poloniei, la care Alianţa Nord-Atlantică a răspuns ‘foarte eficient’, relatează AFP.

O ‘evaluare completă’ este în curs, însă indiferent dacă această incursiune a fost ‘intenţionată sau nu, este absolut iresponsabilă şi periculoasă’, a declarat Mark Rutte în cadrul unei conferinţe de presă.

‘Mesajul meu către Putin este clar: puneţi capăt războiului din Ucraina (…) încetaţi să ne mai încălcaţi spaţiul aerian şi să ştiţi că suntem vigilenţi şi vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO’, a adăugat el.

Varşovia şi aliaţii săi au denunţat miercuri o ‘provocare’ din partea Rusiei, după ce drone au pătruns în spaţiul aerian polonez în timpul unui atac nocturn asupra Ucrainei, iar mai multe dintre aceste drone au fost interceptate de forţele poloneze şi cele ale NATO.

UPDATE ora 14:45 – Înalţi oficiali şi importanţi politicieni occidentali au continuat să reacţioneze miercuri, după incursiunea unor drone ruse în spaţiul aerian al Poloniei, neutralizate de Varşovia, transmit agenţiile de presă internaţionale.

Metsola insistă pe dreptul Poloniei de a se apăra

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a subliniat miercuri dreptul Poloniei de a se apăra în urma incursiunii dronelor ruse pe teritoriul acestei ţări în această dimineaţă, menţionând că astfel de situaţii demonstrează că UE este pregătită să se apere împotriva unui atac.

‘Încă analizăm ceea ce s-a întâmplat; am văzut declaraţia guvernului şi a prim-ministrului. Dar nu se înşală; Polonia are tot dreptul să se apere împotriva oricărui atac’, a afirmat Metsola, citată de EFE.

Preşedinta Parlamentului European a reamintit că Polonia nu este doar stat membru al Uniunii Europene, ci şi al NATO, un organism care prevede consultări între aliaţi atunci când integritatea teritorială, independenţa politică sau securitatea oricăruia dintre membrii săi este ameninţată.

‘(În astfel de situaţii) intră în joc capacităţile noastre de apărare şi securitatea noastră şi, de asemenea, cât de pregătiţi suntem (…) împotriva unui astfel de atac’, a subliniat ea.

Orban se solidarizează cu Polonia, dar nu condamnă Rusia

Prim-ministrul ultranaţionalist al Ungariei, Viktor Orban, a declarat miercuri că este solidar cu Polonia în urma încălcării ‘inacceptabile’ a spaţiului său aerian de către drone, fără a menţiona însă că aparatele erau ruse şi fără a condamna Moscova, notează EFE.

‘Ungaria este pe deplin solidară cu Polonia în urma recentului incident cu drone. Încălcarea integrităţii teritoriale a Poloniei este inacceptabilă’, a declarat Orban pe platforma de socializare X.

Potrivit prim-ministrului ungar, incidentul justifică politica ‘raţională’ a Ungariei de ‘a cere pace între Rusia şi Ucraina’.

‘A trăi în umbra războiului este plin de pericole’, a adăugat prim-ministrul ungar, cerând totodată sprijin pentru ‘eforturile (de pace) ale preşedintelui american Donald Trump’.

Orban este cel mai apropiat aliat al Moscovei şi este, de asemenea, foarte apropiat de Trump.

Relaţiile tradiţional bune dintre Ungaria şi Polonia, parteneri în UE şi NATO, s-au înrăutăţit semnificativ după ce Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022, deoarece guvernul Orban refuză să sprijine militar Kievul.

Totodată, prim-ministrul ungar se opune categoric integrării Ucrainei în Uniunea Europeană (UE) şi NATO.

Ministrul de externe slovac: Încălcarea teritoriului polonez reprezintă o escaladare gravă

Slovacia consideră încălcarea teritoriului polonez o deteriorare serioasă şi o escaladare gravă, a declarat miercuri ministrul de externe slovac Juraj Blanar, transmite agenţia de presă slovacă TASR.

‘Ne exprimăm solidaritatea absolută şi, în acelaşi timp, susţinem consultările lansate de Polonia în temeiul articolului 4 din tratatul NATO’, a declarat Blanar, exprimându-şi speranţa că incidentul va fi explicat.

Polonia a solicitat miercuri NATO să activeze Articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord, care prevede consultări între aliaţi în cazul unei ameninţări la adresa unuia dintre membrii săi.

Şeful diplomaţiei slovace a făcut apel la negocieri de pace şi la instaurarea păcii. Conflictul dintre Rusia şi Ucraina nu are o soluţie militară, ci una diplomatică, a spus el.

‘Vreau să cred că dronele care au pătruns pe teritoriul polonez au fost drone care au ajuns acolo nu pentru a ataca Polonia, ci trebuiau să ajungă pe teritoriul ucrainean’, a mai declarat el.

La rândul său, ministrul de interne slovac Matus Sutaj Estok a anunţat că aşteaptă informaţii complete în acest sens. El a subliniat că în trecut au existat informaţii despre o rachetă rusă care a lovit teritoriul polonez, dar ulterior polonezii au recunoscut că a fost o rachetă ucraineană.

‘Condamn orice act de agresiune şi nu contează ce ţară comite un astfel de act, fie că este vorba de Rusia sau de oricine altcineva’, a declarat Sutaj Estok, exprimându-şi speranţa că pacea va veni în Europa cât mai curând posibil şi că nu vor fi comise acte de provocare.

Premierul britanic Keir Starmer: Încălcarea de către Rusia a spaţiului aerian polonez şi al NATO, ‘extrem de imprudentă’

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat miercuri că este profund îngrijorat de încălcarea spaţiului aerian polonez şi al NATO de către dronele ruse în timpul unui atac aerian asupra Ucrainei, numind-o o mişcare ‘extrem de imprudentă’ din partea Moscovei.

‘Atacul barbar din această dimineaţă asupra Ucrainei şi încălcarea flagrantă şi fără precedent a spaţiului aerian polonez şi al NATO de către dronele ruse sunt profund îngrijorătoare’, a declarat Starmer într-un comunicat, citat de Reuters.

‘Aceasta a fost o mişcare extrem de imprudentă din partea Rusiei şi nu face decât să ne amintească de lipsa flagrantă de respect a preşedintelui (rus Vladimir) Putin pentru pace’, a continuat Starmer, adăugând că a fost în contact cu omologul său polonez Donald Tusk miercuri pentru a-şi exprima sprijinul britanic faţă de Polonia.

‘Sincerele mele mulţumiri forţelor NATO şi poloneze care au reacţionat rapid pentru a proteja Alianţa’, a spus Starmer. El a subliniat că Regatul Unit, împreună cu aliaţii săi, va continua să facă presiuni asupra lui Putin pentru a realiza o pace dreaptă şi durabilă.

La rândul său, ministrul apărării britanic John Healey, care găzduieşte la Londra o reuniune a aşa-numitului grup E5 din care fac parte Regatul Unit, Polonia, Franţa, Germania şi Italia, a condamnat acţiunile Rusiei la începutul întâlnirii.

‘Vom discuta în această dimineaţă ce sprijin suplimentar putem oferi Poloniei’, a transmis el.

‘Îi spunem preşedintelui Putin: agresiunea dumneavoastră nu face decât să întărească unitatea dintre ţările NATO’, a adăugat el, la deschiderea reuniunii E5.

Ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, care urma să participe la reuniune, s-a întors în ţara sa ‘foarte devreme’ miercuri dimineaţă din cauza incidentului, a declarat John Healey.

În cele din urmă, la reuniune doar Regatul Unit şi Italia au fost reprezentate la nivel ministerial. Ministrul apărării ucrainean, Denis Şmîgal, a fost, de asemenea, prezent.

UPDATE ora 13:45 – Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat miercuri în Parlament că, în urma încălcării spaţiului aerian polonez de către drone ruse, Polonia este mai aproape de un conflict deschis decât în orice alt moment de la al Doilea Război Mondial încoace, informează EFE.

‘Nu am niciun motiv să susţin că suntem în pragul războiului, dar s-a depăşit o linie şi este incomparabil mai periculos decât înainte’, a spus el. ‘Această situaţie ne aduce cel mai aproape de un conflict deschis de la al Doilea Război Mondial încoace’, a insistat Tusk.

‘Polonia are un duşman politic dincolo de graniţa sa de est’, a subliniat el.

Tusk a informat că au fost detectate un total de 19 încălcări ale spaţiului aerian şi că ‘pentru prima dată în timpul acestui război (în Ucraina), aeronavele nu au provenit din Ucraina, ci din Belarus’. El a subliniat că incursiunile ‘nu se poate spune că au fost rezultatul unor erori, pierderii controlului dronelor sau unor provocări minore ruse’.

‘Pentru prima dată, o parte semnificativă a acestor drone a zburat deasupra Poloniei direct din Belarus’, a remarcat prim-ministrul polonez.

UPDATE ora 12:45 – Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că prin ‘încălcarea flagrantă a spaţiului a aerian polonez’, Rusia a demonstrat din nou că se comportă agresiv, subliniind că Moscova trebuie oprită şi presată să vină la masa negocierilor.

‘Rusia a demonstrat din nou, inclusiv prin încălcarea flagrantă a spaţiului aerian polonez de aseară, că se comportă agresiv, testându-ne constant limitele şi sfidând toate eforturile noastre de a realiza pacea. Acest lucru este inacceptabil, Rusia trebuie oprită şi presată să vină la masa negocierilor. România este pe deplin solidară cu Polonia, aliatul şi partenerul nostru strategic. Suntem uniţi pentru a face NATO şi în special Flancul Estic, de la Marea Baltică până la Marea Neagră, mai sigure’, a scris şeful statului, miercuri, pe platforma de socializare X.

Acesta a adăugat că România va continua să sprijine pe deplin Ucraina şi ‘poporul său curajos, care continuă să fie atacat nemilos în fiecare zi’.

Polonia şi-a mobilizat, miercuri, propriile sisteme de apărare aeriană şi cele ale NATO pentru a doborî drone în spaţiul său aerian, după un atac aerian rus asupra Ucrainei.

După ‘încălcări repetate’ ale spaţiului aerian polonez în timpul unui atac rus asupra vestului Ucrainei vecine, miercuri, armata Poloniei a anunţat desfăşurarea de aeronave poloneze şi aliate.

UPDATE ora 10:00 – NATO nu tratează incursiunea dronelor lansate de Rusia pe teritoriul polonez ca pe un atac, a declarat miercuri o sursă NATO pentru Reuters, adăugând că indiciile iniţiale sugerează o incursiune intenţionată a şase până la 10 drone ruse.

‘A fost prima dată când aeronavele NATO s-au angajat împotriva unor potenţiale ameninţări în spaţiul aerian aliat’, a remarcat sursa, care a adăugat că sistemele de apărare antiaeriană Patriot ale NATO din regiune au detectat dronele cu radarele lor, dar nu le-au atacat.

Avioane de vânătoare poloneze F-16, F-35 olandeze, avioane de supraveghere AWACS italiene şi aeronave de realimentare în aer operate în comun de NATO au fost implicate în operaţiunea din cursul nopţii, potrivit sursei.

Polonia şi-a mobilizat miercuri propriile sisteme de apărare aeriană şi cele ale NATO pentru a doborî drone în spaţiul său aerian, după un atac aerian rus asupra Ucrainei, Varşovia implicându-se astfel în premieră în războiul din ţara vecină şi numind încălcarea spaţiului său aerian drept ‘un act de agresiune’. AGERPRES

Polonia şi-a mobilizat miercuri propriile sisteme de apărare aeriană şi cele ale NATO pentru a doborî drone în spaţiul său aerian, după un atac aerian rus asupra Ucrainei, Varşovia implicându-se astfel în premieră în războiul din ţara vecină şi numind încălcarea spaţiului său aerian drept ‘un act de agresiune’, informează Reuters şi AFP.

După ‘încălcări repetate’ ale spaţiului aerian polonez în timpul unui atac rus asupra vestului Ucrainei vecine, miercuri, armata ţării a anunţat desfăşurarea de aeronave poloneze şi aliate.

‘Avioanele şi-au folosit armele împotriva obiectelor ostile’, a declarat ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, într-un mesaj pe platforma X, adăugând că este ‘în contact constant cu comandamentul NATO’.

‘În urma atacului de astăzi (miercuri – n.r.) al Federaţiei Ruse asupra teritoriului ucrainean, a avut loc o încălcare fără precedent a spaţiului aerian polonez de către obiecte de tip dronă’, a declarat centrul de comandă al armatei poloneze într-un mesaj pe X. ‘Acesta este un act de agresiune care a creat o ameninţare reală la adresa securităţii cetăţenilor noştri’, a adăugat acesta.

Forţele poloneze şi aliate au monitorizat cu ajutorul radarelor ‘peste zece obiecte, iar pentru cele care puteau reprezenta o ameninţare, comandantul operaţional al forţelor armate a luat decizia de a le neutraliza. Unele drone care au intrat în spaţiul nostru aerian au fost doborâte’, a explicat centrul de comandă polonez.

Obiectele doborâte erau în curs de a fi localizate, a declarat această sursă, fără a specifica numărul lor.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunţat pe platforma X că ‘l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre situaţia actuală’ şi despre acţiunile întreprinse. AGERPRES