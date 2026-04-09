Elevii nu îşi vor primi bursele luna aceasta înainte de Paşte, ci la data obişnuită

Publicat de Andreea Drilea, 9 aprilie 2026, 08:30

Elevii nu îşi vor primi bursele luna aceasta înainte de Paşte, ci la data obişnuită, respectiv 20 aprilie.

În schimb, salariile profesorilor au fost plătite ieri, mai devreme decât ziua obişnuită de 14 a lunii.

În acest an şcolar, lunile martie şi mai sunt singurele luni de cursuri fără zile de vacanţă, ceea ce înseamnă că în aprilie şi iunie elevii vor primi burse la valoarea integrală stabilită prin lege, acestea fiind achitate pentru luna precedentă.

Pentru bursele de merit copiii vor primi 450 lei de lei şi câte 300 de lei pentru cele sociale şi tehnologice. Banii sunt viraţi şcolilor de Ministerul Educaţiei prin inspectoratele şcolare.

