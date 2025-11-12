Curtea Constituţională a amânat pentru 25 noiembrie luarea unei decizii privind pensiile private

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 12 noiembrie 2025, 15:14

Curtea Constituţională a amânat pentru a doua oară, pentru 25 noiembrie, luarea unei decizii privind pensiile private.

Proiectul a fost adoptat luna trecută de Parlament şi prevede că persoanele care optează să retragă banii din pilonul 2 vor primi iniţial doar 30% din sumă, iar restul va fi eşalonat pe opt ani.

Prin excepţie, bolnavii cu afecţiuni oncologice pot beneficia de toată suma printr-o singură retragere.

Judecătorii Înaltei Curţi au susţinut că legea nu este suficient de accesibilă, clară şi previzibilă, iar reglementarea infracţiunilor şi contravenţiilor prevăzute nu se face pe principii de legalitate şi proporţionalitate. Şi AUR a sesizat instanţa constituţională în legătură cu actul normativ.(Rador/ FOTO Facebook ccr.ro)

