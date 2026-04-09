Creştinii ortodocşi şi greco-catolici sunt în Joia Mare

Publicat de Andreea Drilea, 9 aprilie 2026, 08:40

Creştinii ortodocşi şi greco-catolici sunt astăzi în Joia Mare, ziua în care-şi amintesc de Cina cea de Taină, de arestarea şi judecarea lui Iisus Hristos de către autoritatea religioasă şi politică a vremii.

Conform Evangheliilor, Iisus Hristos a instituit în această zi Sfânta Liturghie, s-a smerit spălând picioarele ucenicilor şi a fost arestat în urma trădării lui Iuda.

Aceste momente sunt amintite la Denia celor 12 Evanghelii care evocă ultimele momente din viaţa lui Iisus Hristos până la răstignire.

Postul nostru de radio va transmite în direct un fragment din Denia celor 12 Evanghelii de la Catedrala Mitropolitană din Iași, începând cu 18:03.