Cod galben de intensificări ale vântului în zona Moldovei
Publicat de Andreea Drilea, 5 martie 2026, 10:23
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 5 martie, ora 11:00 – 6 martie, ora 20:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: conform textului
Vântul va avea temporar intensificări, cu viteze în general de 40…45 km/h, pe parcursul zilei de joi în nordul și centrul Moldovei, iar vineri în cea mai mare parte a regiunii. În zona Carpaților de Curbură rafalele vor fi de 60…65 km/h.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 6 martie, ora 08:00 – 6 martie, ora 20:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați și zona joasă de relief din județele Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea
În intervalul menționat, vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…65 km/h.
