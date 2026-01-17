COD GALBEN de ger în aproape toată Moldova

Ascultă Radio România Iași Live
17 ianuarie 2026


ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 10:00 – 17 ianuarie, ora 20:00

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de scăzute și ger

Zone afectate: județele Suceava, Neamț, Botoșani, Iași, Vaslui, Galați

În nordul și estul Moldovei va fi ger, cu temperaturi maxime de -14…-10 grade, iar în sud-estul regiunii vor fi temperaturi deosebit de scăzute, cu valori ce se vor încadra între -10 și -5 grade.

