COD GALBEN de ger în aproape toată Moldova
Publicat de Gabriela Rotaru, 17 ianuarie 2026, 09:23
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN
Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 10:00 – 17 ianuarie, ora 20:00
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de scăzute și ger
Zone afectate: județele Suceava, Neamț, Botoșani, Iași, Vaslui, Galați
În nordul și estul Moldovei va fi ger, cu temperaturi maxime de -14…-10 grade, iar în sud-estul regiunii vor fi temperaturi deosebit de scăzute, cu valori ce se vor încadra între -10 și -5 grade.