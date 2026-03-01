Ascultă Radio România Iași Live
Cele mai noi evoluţii ale situaţiei din Orientul Mijlociu

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 martie 2026, 13:50

Explozii urmate de coloane de fum au fost auzite la Teheran, după ce Israelul a anunţat începutul unui nou val de lovituri asupra ţintelor regimului iranian.

Potrivit purtătorului de cuvânt al armatei, loviturile israeliene şi americane lansate de ieri au distrus aproape jumătate din stocul de rachete al Iranului.

În acelaşi timp, Iranul susţine că forţele sale aeriene au bombardat cu succes baze americane din ţările Golfului şi din regiunea Kurdistanului irakian. Represaliile iraniene au loc în urma uciderii liderului religios suprem Ali Khamenei, a cărui moarte a fost confirmată oficial.

Costi Dumăscu:  Armata iraniană declară că toate centrele militare inamice din regiune se află în raza de acţiune a avioanelor sale de vânătoare.

Potrivit BBC, au apărut fotografii surprinse peste noapte şi în această dimineaţă cu incendii în capitala Bahreinului, Manama, şi în portul Jebel Ali din Dubai, cel mai populat oraş din Emiratele Arabe Unite.

În acelaşi timp, o rachetă balistică iraniană a lovit un bloc din centrul Tel Aviv-ului, unde a ucis o femeie, prima victimă raportată de Israel în acest război. Sistemul de apărare aeriană al Israelului a doborât aproape toate rachetele iraniene, dar unele pot să treacă dacă sunt trase într-un bataj concentrat.

Preşedintele american a avertizat Iranul că va fi lovit cu o forţă nemaivăzută, după ce Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice a ameninţat cu o ofensivă devastatoare asupra bazelor americane şi ale Israelului, ca răspuns la moartea Ayatollahului Ali Khamenei, ucis împreună cu fiica, ginerele şi nepotul său.

Surse militare şi de informaţii spun că în atacurile americano-israeliene au murit 40 de oficialităţi iraniene, iar presa de stat de la Teheran a anunţat că printre ei sunt şeful de Stat Major al Armatei şi comandantul Gărzii Revoluţionare, forţa ideologică a regimului islamic. (Rador/ FOTO imagine AI)

