Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Botoșani: Șofer prins cu 151 km/h în localitatea Coțușca

Botoșani: Șofer prins cu 151 km/h în localitatea Coțușca

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 aprilie 2026, 13:05

Un tânăr, de 33 de ani, din comuna Coțușca, a fost înregistrat de aparatul radar în timp ce conducea un autoturism pe DJ 282 în localitatea Coțușca, cu viteza de 151 km/h.

Tânărul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 4,050 de lei, de către polițiștii din cadrul Poliției Orașului Darabani, fiind dispusă și măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, pentru o perioadă de 120 de zile, fiindu-i eliberată dovadă fără drept de circulație.

Acesta a fost depistat în timpul acțiunii de tip ROADPOL – SPEED, desfășurată în perioada 13-19 aprilie de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Botoșani împreună cu alte subunități de profil pentru prevenirea și combaterea excesului de viteză în trafic.
Pe 15 aprilie 2026, în cadrul operațiunii “Speed Marathon”, polițiștii rutieri botoșăneni au desfășurat o acțiune pentru combaterea încălcării normelor legale privind viteza de deplasare.

Activitățile au vizat principalele artere rutiere din județ și au avut ca obiectiv creșterea siguranței rutiere, prin responsabilizarea conducătorilor auto și reducerea riscului de accidente grave produse pe fondul vitezei.

Ca urmare a acțiunilor întreprinse, polițiștii au aplicat 433 de sancțiuni contravenționale pentru depășirea limitelor legale de viteză.

Totodată, pentru viteză excesivă, au fost reținute 36 permise de conducere, 34 dintre acestea pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h și 2 pentru depășirea vitezei legale cu peste 70 km/h.

Cea mai mare viteză a fost înregistrată pe DJ 282 în localitatea Coțușca.

Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani îndeamnă conducătorii auto să circule responsabil, având în vedere că miza este viața – atât a lor, cât și a celorlalți participanți la trafic. (Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO Gina Poenaru)

Etichete:
