Botoșani: investiție de 15,5 milioane de lei pentru extinderea rețelei de gaze

Publicat de Andreea Drilea, 27 februarie 2026, 10:03





Primăria Municipiului Botoșani anunță semnarea contractului de finanțare pentru un nou proiect major de infrastructură: extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în municipiu.

Valoarea totală a investiției este de 15,5 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Lucrările urmează să fie finalizate până la data de 31 decembrie 2026.

Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea infrastructurii de utilități publice, creșterea confortului pentru cetățeni și susținerea dezvoltării economice a zonelor vizate.

Extinderea rețelei de gaze naturale va aduce beneficii concrete pentru comunitate:

• creșterea gradului de confort pentru locuitori

• reducerea costurilor de încălzire

• susținerea dezvoltării urbane sustenabile

• crearea premiselor pentru noi investiții.

Primăria Municipiului Botoșani va continua atragerea de finanțări și implementarea proiectelor strategice pentru modernizarea orașului.

(Radio Iaşi/Gina Poenaru/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)