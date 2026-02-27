Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Botoșani: investiție de 15,5 milioane de lei pentru extinderea rețelei de gaze

Botoșani: investiție de 15,5 milioane de lei pentru extinderea rețelei de gaze

Publicat de Andreea Drilea, 27 februarie 2026, 10:03


Primăria Municipiului Botoșani anunță semnarea contractului de finanțare pentru un nou proiect major de infrastructură: extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în municipiu.

Valoarea totală a investiției este de 15,5 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Lucrările urmează să fie finalizate până la data de 31 decembrie 2026.

Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea infrastructurii de utilități publice, creșterea confortului pentru cetățeni și susținerea dezvoltării economice a zonelor vizate.

Extinderea rețelei de gaze naturale va aduce beneficii concrete pentru comunitate:
• creșterea gradului de confort pentru locuitori
• reducerea costurilor de încălzire
• susținerea dezvoltării urbane sustenabile
• crearea premiselor pentru noi investiții.

Primăria Municipiului Botoșani va continua atragerea de finanțări și implementarea proiectelor strategice pentru modernizarea orașului.

(Radio Iaşi/Gina Poenaru/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
(AUDIO) Primăria municipiului Iași va reabilita, în acest an, primele adăposturi de protecție civilă
Prim plan vineri, 27 februarie 2026, 08:47

(AUDIO) Primăria municipiului Iași va reabilita, în acest an, primele adăposturi de protecție civilă

Primăria municipiului Iași va reabilita, în acest an, primele adăposturi de protecție civilă. În municipiu sunt 291 de adăposturi...

(AUDIO) Primăria municipiului Iași va reabilita, în acest an, primele adăposturi de protecție civilă
Trei studenți români din Iași, campioni europeni la programare: echipa de aur, membră a campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ajunge în finala mondială din Dubai
Prim plan vineri, 27 februarie 2026, 06:56

Trei studenți români din Iași, campioni europeni la programare: echipa de aur, membră a campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ajunge în finala mondială din Dubai

România scrie istorie în unul dintre cele mai competitive domenii ale viitorului – programarea algoritmică. Echipa TheOnesWhoKnock, formată...

Trei studenți români din Iași, campioni europeni la programare: echipa de aur, membră a campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ajunge în finala mondială din Dubai
Artiști vizionari în evenimente propuse de Forumul Cultural Austriac la Iași
Prim plan vineri, 27 februarie 2026, 06:52

Artiști vizionari în evenimente propuse de Forumul Cultural Austriac la Iași

Ideile noi care pun arta și lumea în mișcare. Cea de-a șaptea ediție a Classix (1.-8.03.2026), festivalul internațional de muzică și arte...

Artiști vizionari în evenimente propuse de Forumul Cultural Austriac la Iași
Neamț: Focar de pestă porcină africană confirmat la o exploatație comercială din comuna Horia
Prim plan vineri, 27 februarie 2026, 06:05

Neamț: Focar de pestă porcină africană confirmat la o exploatație comercială din comuna Horia

La data de 25 februarie 2026, în cadrul ședinței Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB) Neamț, condusă de prefectul județului...

Neamț: Focar de pestă porcină africană confirmat la o exploatație comercială din comuna Horia
Prim plan joi, 26 februarie 2026, 18:05

(AUDIO) Iași: Dosar penal după ce un elev de 12 ani a fost agresat de profesorul de sport

Reprezentanții Secției rurale numărul 6 din Pașcani au deschis un dosar penal față de un profesor de la școala gimnazială din Moțca. Conform...

(AUDIO) Iași: Dosar penal după ce un elev de 12 ani a fost agresat de profesorul de sport
Prim plan joi, 26 februarie 2026, 16:19

(AUDIO) Proiectul trenului suspendat, prezentat la Iași, propune o alternativă la actualul sistem de transport public din municipiu

Proiectul trenului suspendat, prezentat astăzi la Iași, propune o alternativă la actualul sistem de transport public din municipiu. Traseul ar...

(AUDIO) Proiectul trenului suspendat, prezentat la Iași, propune o alternativă la actualul sistem de transport public din municipiu
Prim plan joi, 26 februarie 2026, 13:05

(AUDIO) „Săptămâna Protecției Civile” – program și activități în județul Iași

Inspectoratele pentru Situații de Urgență din toată țară, desfășoară, începând de astăzi, o serie de activități, organizate cu prilejul...

(AUDIO) „Săptămâna Protecției Civile” – program și activități în județul Iași
Prim plan joi, 26 februarie 2026, 12:31

Programul lunii MARTIE 2026 la Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava

Programul lunii MARTIE 2026 la Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava   06 / Vineri / 19:00 – Dealurile Californiei  Dealurile...

Programul lunii MARTIE 2026 la Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava