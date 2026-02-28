Bacău: Incendiu la restaurantul unei pensiuni din Slănic-Moldova

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 februarie 2026, 16:51

Un incendiu a izbucnit, sâmbătă după-amiază, la restaurantul unei pensiuni din oraşul Slănic-Moldova, flăcările manifestându-se generalizat la nivelul acoperişului, pe o suprafaţă de aproximativ 500 de metri pătraţi, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău.

‘La sosirea echipajelor de intervenţie, incendiul se manifesta generalizat la nivelul acoperişului clădirii, pe o suprafaţă de aproximativ 500 de metri pătraţi’, au transmis reprezentanţii ISU Bacău.

Conform sursei citate, incendiul a fost localizat, iar echipajele operative acţionează pentru lichidarea acestuia.

La locul intervenţiei au fost mobilizate patru autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială pentru intervenţie şi comandă şi o ambulanţă SMURD din cadrul Detaşamentului de Pompieri Oneşti. În sprijin intervine şi o autospecială de stingere aparţinând Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Slănic-Moldova. (Agerpres/ FOTO imagine ilustrativă)