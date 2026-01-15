(AUDIO/ VIDEO) Iași: Manifestări dedicate lui Mihai Eminescu, la Teiul din Copou, de Ziua Culturii Naționale

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 ianuarie 2026, 12:48

La Iași se celebrează 176 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu printr-o serie de manifestări organizate de Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi”, în colaborare cu Filiala Iași a Uniunii Scriitorilor din România.

Ca în fiecare an, la statuia lui poetului Mihai Eminescu din Parcul Copou, unde au fost depuse jerbe de flori s-au reunit iubitorii de literature și scriitori într-un moment de reculegere și respect.

Scriitorul Cassian Maria Spiridon, președinte al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iași: Eminescu pentru noi este șansa de a fi în universalitate, este cel care ne-a deschis calea de a fi la egalitate, de a fi Panteonul literaturii universale, alături de Dante, de Shakespeare, de Byron, de Hugo, de Baudelaire. El a arătat că poezia este esența sufletului românesc și a ridicat-o la un nivel astronomic, deci a ridicat-o la astre și noi suntem datori să încercăm să ajungem contemporani cu el. Încă n-am ajuns la nivelul poeziei lui, dar poate într-o zi se va naște, cum spunea G. Călinescu, din pământul acesta, încă un vlăstar la fel de viguros și de genial, cum a fost, Mihai Eminescu.

A participat la manifestări și scriitorul Varujan Vosganian: Ziua culturii române, dacă ar fi rămas doar așa, ca un enunț, ar fi fost o zi abstractă, în care fiecare ar fi contribuit cu ceea ce credea de cuviință în ceea ce privește cultura, dar noi aveam nevoie de o ideogramă a culturii române, adică ceva prin care orice român să identifice cultura română. Și atunci a fost ales Mihai Eminescu. De ce? Mihai Eminescu este poetul național al românilor. Sunt literaturi mari care nu au un poet național. Ce înseamnă să fie poet național? Înseamnă că, în toate momentele de cumpănă, de răscruce ale poporului român, noi găsim la Mihai Eminescu ceva care să ne ajute, să ne povățuiască, să ne călăuzească: și în timpul Marii Uniri, și în timpul războaielor, și în timpul persecuțiilor, și chiar în timpul libertății de acum. Mereu, Mihai Eminescu a purtat pe umerii lui suferințele și trăirile poporului român.