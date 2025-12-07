(AUDIO) Trei proiecte majore de infrastructură vor fi începute anul viitor în municipiul Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 decembrie 2025, 10:55

Mai multe proiecte majore de infrastructură se vor derula înepând cu anul viitor în municipiul Iași.

Este vorba despre înlocuirea completă a liniilor de tramvai pe Copou și crearea unui inel de transport, în jurul Palatului Culturii, pentru tramvaie, după cum a declarat edilul Mihai Chirica.

Mihai Chirica: Practic, linia de tramvai de pe zona Copou va intra în execuție anul viitor, cu o valoare destul de mare, de aproape 80 de milioane de lei, fără TVA. Va cuprinde reabilitarea ei de la statuia lui Mihai Eminescu din Fundație și până la Rond Triumf, inclusiv Rondul Triumf din fața garnizoanei noastre, ceea ce va presupune, sigur, și disconfortul legat de circulație. Practic, vom avea șantier pe axul străzii, urmând a trece, pe urcare, pe o bandă și, pe coborâre, pe cealaltă. Motiv pentru care am accelerat, în acest an, lucrările de înlocuire de rețele pe strada Sărărie, pentru că, în momentul în care începem lucrările pe Copou, să putem circula mai facil pe strada Sărărie și străzile perpendiculare pe aceasta. Practic, linia de tramvai de pe zona Copou va intra în execuție anul viitor, cu o valoare destul de mare, de aproape 80 de milioane de lei, fără TVA. Va cuprinde reabilitarea ei de la statuia lui Mihai Eminescu din Fundație și până la Rond Triumf, inclusiv Rondul Triumf din fața garnizoanei noastre, ceea ce va presupune, sigur, și disconfortul legat de circulație. Practic, vom avea șantier pe axul străzii, urmând a trece, pe urcare, pe o bandă și, pe coborâre, pe cealaltă. Motiv pentru care am accelerat, în acest an, lucrările de înlocuire de rețele pe strada Sărărie, pentru că, în momentul în care începem lucrările pe Copou, să putem circula mai facil pe strada Sărărie și străzile perpendiculare pe aceasta. Reporter: Cât timp vor dura lucrările? Mihai Chirica: Din documentația depusă de proiectant, noi ar trebui, ca în 12 luni lucrătoare — întotdeauna am spus lucrătoare, pentru că exclud sâmbetele, duminicile și sărbătorile legale — să terminăm acea lucrare. În paralel, vom demara și lucrările de pe zona Anastasie Panu, Palat și Sfântul Lazăr, pentru că se petrec aceste proiecte în același timp, fac parte din aceeași linie de finanțare, aici lucrările sunt mai scumpe, sunt aproape 130 de milioane de lei. Cred că le vom putea duce în condiții de circulație mai facilă decât pe zona Copou și o să încercăm să le terminăm tot în cele 12 luni lucrătoare pe care le-am pus la dispoziție pentru acest al doilea proiect.

Un alt proiect se referă la înființarea unei parcări subterane în zona pieței din fața Palatului Culturii. De asemenea, anul viitor încep lucrările de reamenajare a spațiului din zona Teatrului Național „Vasile Alecsandri”, odată cu mutarea Teatrului Cub.

Mihai Chirica: Și urmează, sigur, să vedem și cu modernizarea celorlalte puncte de interes, respectiv piața din fața Palatului Culturii, care pentru noi este deosebit de importantă și nu o am exclus din atenția noastră, dar o vom face într-un mod foarte bine controlat, posibilitatea de a crea o parcare subterană în piațeta din fața Palatului Culturii. Săptămâna următoare ne vom întâlni cu proiectanții, din nou, să analizăm toate demersurile necesare pentru a putea să modernizăm, într-o manieră cât mai elegantă, piața din fața Palatului Culturii, care, prin mutarea liniilor de tramvai, va deveni cea mai mare piață în fața unei clădiri emblematice din România și, ușor-ușor, ne vom extinde cu lucrările și în jurul Teatrului Național, așa cum am propus. Ele au finanțare, aproximativ 30 de milioane de lei, tot anul viitor le începem, urmând ca, după finalizarea lor, să extindem pietonalul până la intersecția cu strada 14 Decembrie, iar atunci când va fi cazul ne vom duce până în Piața Unirii.

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)