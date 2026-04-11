(AUDIO) Transport prelungit în Noaptea de Înviere. Nemulțumiri în rândul vatmanilor CTP Iași

Publicat de Andreea Drilea, 11 aprilie 2026, 11:01

Transportul public din Iași va avea program special în perioada Paștele, cu restricții pe mai multe trasee metropolitane. 

Potrivit Compania de Transport Public Iași, aceste linii nu vor fi deservite în zilele de sărbătoare. 

Purtătorul de cuvânt, Carmen Ghercă, a precizat că în Noaptea de Înviere mijloacele de transport vor circula la un interval de aproximativ 30 de minute, până la ora 2, iar călătorii sunt sfătuiți să verifice din timp modificările de program: ”Traseul 20 va circula până la rond Păcurari, traseele 27 și 44 vor circula pâna la Tehnopolis, traseele 5, 7 și 8 vor întoarce în Baza 3, pe traseele 23, 29 și 41 nu se va circula, iar pe traseiele metropolitane programul nu va fi prelungit. Dorim călătorilor noștri sărbători liniștite, cu pace și bucurie!”

O serie de vatmani ai Companiei de Transport Public din Iași nu vor să desfășoare program prelungit de transport public, în Noaptea de Înviere, până la ora 2:00.

Aceștia și-au exprimat nemulțumirile salariale atât în fața liderilor de sindicat cât și pe rețelele de socializare.

Emilian Râpanu, vatman la CTP, a declarat că pe parcursul zilei de vineri s-a așteptat ca lichidarea aferentă lunii martie să intre pe carduri, dar acest lucru nu s-a întâmplat: ”Este o formă de protest, de boicot în această privință. Vând în vedere că venea Paștele, putea să dea bănuții mai devreme. Pe data 8 am primit fluturașul, iar pe data de 8, 9, 10 ar fi putut să-i dea, dar nicio problemă, toată lumea e plecată în concediu. Corect, normal și etic? vin sărbătorile, vrem să asigurăm transport până la ora 2, trebuia să aibă și grijă din noi. Cum noi avem grijă de cetățenii noștri, să asigurăm un transport, era foarte frumos ca și conducerea să ne ofere drepturile salariale.”

În replică, directorul Companiei de Transport Public, Cristian Stoica, spune că orice formă de protest ar încălca legislația și salariile vor fi achitate începând cu ziua de marți: ”Avem trei zile la dispoziție ca să putem achita salarii.

Reporter: Și în noaptea de Înviere există certitudinea că vor ieși la stradă vatmani, șoferii?

Cristian Stoica: Dânșii nu au de ce să fie supărați în acest moment pentru că nu suntem în perioada în care trebuie să dăm salarii. Sfatul meu este să iasă că banii vor veni de marți încolo. Problema care este, așa cum v-am spus, de Crăciun, le-am dat înainte pentru că am avut fonduri, încasări.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

