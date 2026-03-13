Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Târgul de Cariere a revenit la Iași, în cadrul ediției aniversare de 20 de ani, cu numeroase oportunități profesionale

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 martie 2026, 13:18

Piața muncii din Iași trece printr-o reconfigurare vizibilă.

La ediția din acest an a Târgului de Cariere, sectorul IT și cel al construcțiilor — dominate în anii trecuți — au făcut un pas în spate, lăsând locul unor noi domenii de interes. Ofertele sunt acum mult mai diversificate.

Purtătorul de cuvânt al evenimentului, Maria Petruța, a declarat că se observă o creștere semnificativă a oportunităților în producție, dar și o prezență inedită a structurilor de forță: Ministerul de Interne și Ministerul Apărării Naționale. În total, 30 de angajatori pun la bătaie 1.500 de locuri de muncă.

Maria Petruța: Angajatorii prezenți la Târgul de cariere provin din domenii diverse, precum producție, BPO, marketing, comunicare, retail, energie. Angajatorii sunt în căutare de persoane potrivite pentru joburile disponibile, iar la acest eveniment se oferă de la internship-uri pentru studenți până la roluri de management care presupun ceva ani de experiență în domeniu. Pe parcursul anilor s-a schimbat dinamica pieței muncii. Dacă acum 10 ani companiile din IT erau într-un număr foarte mare la evenimentul nostru, acum prezența este destul de diversificată. Nu avem un domeniu care să acapareze atenția publicului, ci, mai degrabă, sunt domenii diverse din care provin angajatorii.

Totuși, entuziasmul tinerilor este temperat de realitatea din teren. Candidații prezenți astăzi la eveniment s-au plâns de prăpastia dintre teoria învățată în facultate și cerințele practice ale firmelor. Mai mult, aceștia susțin că majoritatea angajatorilor vânează în continuare profile cu experiență, ceea ce face debutul în carieră extrem de dificil pentru proaspeții absolvenți.

-Cel puțin în domeniul în care caut eu, deocamdată, piața a început să scadă și nu prea mai vor să mai angajeze. Sunt foarte rare locurile și cer foarte multă experiență.

-În domeniul la care sunt eu acum, deocamdată, nu sunt destul de multe oportunități, dar, tocmai de aceea, caut într-un alt domeniu. Însă, dacă ar fi după mine, ar fi ceva legat de management și antreprenoriat, respectiv de marketing, pentru că în astea sunt multe chestii de învățat.

-Pe parcursul facultății am participat, de exemplu, la concursuri sau s-au făcut anumite proiecte cât de cât relevante domeniului, dar, într-adevăr, foarte mulți caută acea experiență, chiar dacă abia ai terminat facultatea. Însă este foarte greu să găsești posturi pe domeniul absolvit.

Conflictele din ultimii ani au influențat piața muncii și ofertele angajatorilor, a precizat reprezentanta Târgului de Cariere de la Iași, Maria Petruța.

Maria Petruța: Cu siguranță, tot ce se întâmplă la nivel global influențează și piața muncii. În acest moment, nu mai sunt atât de multe joburi disponibile precum în anii precedenți, dar în continuare se fac angajări, chiar dacă mai puține.

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

METEO: Vânt puternic în Moldova până duminică
Prim plan vineri, 13 martie 2026, 11:05

METEO: Vânt puternic în Moldova până duminică

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 13 martie, ora 10:00 – 15 martie, ora 20:00 Fenomene vizate: intensificări ale vântului Zone...

METEO: Vânt puternic în Moldova până duminică
Dialog între epoci și stiluri la Palatul Culturii din Iași
Prim plan vineri, 13 martie 2026, 11:00

Dialog între epoci și stiluri la Palatul Culturii din Iași

Ateneul Național din Iași, în parteneriat cu Palatul Culturii, are plăcerea de a invita publicul la o experiență culturală unică în luna...

Dialog între epoci și stiluri la Palatul Culturii din Iași
Primăvara Dermatologică Ieșeană revine la Iași cu ediția a XV-a
Prim plan vineri, 13 martie 2026, 10:46

Primăvara Dermatologică Ieșeană revine la Iași cu ediția a XV-a

  Iașul își pune, din nou, halatul alb „de capitală” a unui domeniu medical în care inovația se măsoară direct în șanse mai bune...

Primăvara Dermatologică Ieșeană revine la Iași cu ediția a XV-a
MAE: Alţi 96 de cetăţeni români au revenit în ţară printr-un zbor de repatriere organizat prin rescEU
Prim plan vineri, 13 martie 2026, 08:19

MAE: Alţi 96 de cetăţeni români au revenit în ţară printr-un zbor de repatriere organizat prin rescEU

96 de cetăţeni români, dintre care 21 de minori şi un infant, au fost repatriaţi astăzi din Orientul Mijlociu. Ministerul Afacerilor Externe a...

MAE: Alţi 96 de cetăţeni români au revenit în ţară printr-un zbor de repatriere organizat prin rescEU
Prim plan vineri, 13 martie 2026, 08:15

Zeci de răniţi într-un atac cu rachetă asupra Israelului

Zeci de persoane au fost rănite într-un atac cu rachetă asupra Israelului în primele ore ale zilei de vineri, au anunţat serviciile de urgenţă...

Zeci de răniţi într-un atac cu rachetă asupra Israelului
Prim plan vineri, 13 martie 2026, 07:40

Licitaţia internaţională de vânzare a combinatului siderurgic Liberty Galaţi nu a mai avut loc

Licitaţia internaţională de vânzare a combinatului siderurgic Liberty Galaţi, programată ieri, nu a mai avut loc. Nici o companie nu a fost...

Licitaţia internaţională de vânzare a combinatului siderurgic Liberty Galaţi nu a mai avut loc
Prim plan vineri, 13 martie 2026, 07:19

Guvernul va trimite la parlament spre dezbatere şi vot proiectele de buget de stat şi de buget al asigurărilor sociale de stat pe acest an

Guvernul va trimite astăzi la parlament spre dezbatere şi vot proiectul de buget de stat şi proiectul de lege privind bugetul asigurărilor...

Guvernul va trimite la parlament spre dezbatere şi vot proiectele de buget de stat şi de buget al asigurărilor sociale de stat pe acest an
Prim plan vineri, 13 martie 2026, 07:05

Şefii de stat ai României şi Ucrainei au semnat o declaraţie de parteneriat bilateral strategic

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat ieri, la Bucureşti, cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, o declaraţie de parteneriat bilateral...

Şefii de stat ai României şi Ucrainei au semnat o declaraţie de parteneriat bilateral strategic