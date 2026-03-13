(AUDIO) Târgul de Cariere a revenit la Iași, în cadrul ediției aniversare de 20 de ani, cu numeroase oportunități profesionale

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 martie 2026, 13:18

Piața muncii din Iași trece printr-o reconfigurare vizibilă.

La ediția din acest an a Târgului de Cariere, sectorul IT și cel al construcțiilor — dominate în anii trecuți — au făcut un pas în spate, lăsând locul unor noi domenii de interes. Ofertele sunt acum mult mai diversificate.

Purtătorul de cuvânt al evenimentului, Maria Petruța, a declarat că se observă o creștere semnificativă a oportunităților în producție, dar și o prezență inedită a structurilor de forță: Ministerul de Interne și Ministerul Apărării Naționale. În total, 30 de angajatori pun la bătaie 1.500 de locuri de muncă.

Maria Petruța: Angajatorii prezenți la Târgul de cariere provin din domenii diverse, precum producție, BPO, marketing, comunicare, retail, energie. Angajatorii sunt în căutare de persoane potrivite pentru joburile disponibile, iar la acest eveniment se oferă de la internship-uri pentru studenți până la roluri de management care presupun ceva ani de experiență în domeniu. Pe parcursul anilor s-a schimbat dinamica pieței muncii. Dacă acum 10 ani companiile din IT erau într-un număr foarte mare la evenimentul nostru, acum prezența este destul de diversificată. Nu avem un domeniu care să acapareze atenția publicului, ci, mai degrabă, sunt domenii diverse din care provin angajatorii.

Totuși, entuziasmul tinerilor este temperat de realitatea din teren. Candidații prezenți astăzi la eveniment s-au plâns de prăpastia dintre teoria învățată în facultate și cerințele practice ale firmelor. Mai mult, aceștia susțin că majoritatea angajatorilor vânează în continuare profile cu experiență, ceea ce face debutul în carieră extrem de dificil pentru proaspeții absolvenți.

-Cel puțin în domeniul în care caut eu, deocamdată, piața a început să scadă și nu prea mai vor să mai angajeze. Sunt foarte rare locurile și cer foarte multă experiență. -În domeniul la care sunt eu acum, deocamdată, nu sunt destul de multe oportunități, dar, tocmai de aceea, caut într-un alt domeniu. Însă, dacă ar fi după mine, ar fi ceva legat de management și antreprenoriat, respectiv de marketing, pentru că în astea sunt multe chestii de învățat. -Pe parcursul facultății am participat, de exemplu, la concursuri sau s-au făcut anumite proiecte cât de cât relevante domeniului, dar, într-adevăr, foarte mulți caută acea experiență, chiar dacă abia ai terminat facultatea. Însă este foarte greu să găsești posturi pe domeniul absolvit.

Conflictele din ultimii ani au influențat piața muncii și ofertele angajatorilor, a precizat reprezentanta Târgului de Cariere de la Iași, Maria Petruța.

Maria Petruța: Cu siguranță, tot ce se întâmplă la nivel global influențează și piața muncii. În acest moment, nu mai sunt atât de multe joburi disponibile precum în anii precedenți, dar în continuare se fac angajări, chiar dacă mai puține.

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)