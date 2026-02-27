Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” din Iași, printre cele 75 de unități de învățământ din țară care vor pilota noile standarde de evaluare a elevilor

27 februarie 2026

Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” din Iași se numără printre cele cinci unități de învățământ din județ care vor pilota, în lunile martie și mai, noile standarde de evaluare a elevilor din clasele primare și gimnaziale.

Proiectul face parte dintr-un program național menit să aducă schimbări importante în modul în care sunt apreciați elevii la clasă.

În perioada următoare, cadrele didactice vor participa la sesiuni de formare și ateliere de lucru dedicate aplicării noilor instrumente de evaluare, a declarat în emisiunea Starea Educației, directorul Școlii ”Nicolae Iorga” din Iași, Mioara Pește: ”Programul de instruire n-a început încă. Așteptăm cu interes acest demers. Din câte am înțeles, vor fi două sesiuni online de 3-4 ore. Așteptăm și să fim anunțați la ce niveluri se vor aplica, pentru că nu toată școala va participa. Vor fi selectate anumite discipline, anumite clase, anumiți profesori și aceia vor participa la formare și vor aplica standardele.”

Noile standarde urmăresc să asigure o evaluare mai clară, echitabilă și unitară, astfel încât rezultatele obținute să reflecte mai fidel nivelul de pregătire al fiecărui copil, a mai declarat directorul Școlii ”Nicolae Iorga” din Iași, Mioara Pește: ”Fiecare disciplină are o programă. În programă sunt precizate, clar, competențele specifice pe care la finalul anului un elev trebuie să le dobândească. Standardele vin și aplică fiecărei competențe trei niveluri. Nivelul bază, nivelul mediu de cunoștințe și nivelul avansat. În fiecare din aceste trei niveluri vor fi descriptori. Standardele vor preciza pentru fiecare nivel, din cadrul fiecărei competențe, ce știe elevul și mai ales ce poate și ce știe să aplice.”

Experiența acumulată în aceste luni de pilotare va contribui la eventualele ajustări ale standardelor de evaluare înainte de implementarea n toate școlile din țară, începând din luna septembrie. La nivel național, în acest program sunt înscrise 75 de unități de învățământ.

