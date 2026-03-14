Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Program comun de împădurire România–Republica Moldova, lansat la Sculeni, în județul Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 martie 2026, 13:10

Campania de împădurire la nivel național, Luna Pădurii, a fost lansată, astăzi la Sculeni, în judeţul Iaşi, printr-o acţiune comună de plantare desfăşurată pe ambele maluri ale  Prutului, realizată în parteneriat cu Ministerul Mediului din Republica Moldova.

Prezenți la eveniment, miniștrii mediului din cele două țări au dat startul oficial al acțiunii.

Diana Buzoianu a anunțat că, în acest an, România va atinge un record în cadrul programului său multianual, urmând să fie plantați 25 de milioane de puieți. În prezent, România are o suprafață împădurită de 37%.

Diana BuzoianuPlantăm prima pădure, practic de pe o parte și de alta a Prutului; avem prima acțiune în acest sens, dar sunt convinsă că vor mai fi, anul acesta, și astfel de acțiuni. În țară vor fi plantați, de către Romsilva, anul acesta, 25 de milioane de puieți, care sunt necesari pentru lucrările de regenerare – asta pe pădurile statului, pădurile care trebuie să fie îngrijite anul acesta. De asemenea, până în luna august va trebui să fie finalizate – sigur, de fapt, doar în luna martie se vor face ultimele lucrări – lucrările de împăduriri din PNRR, unde au fost deja semnate contracte pentru aproximativ 10.000 de hectare, și noi sperăm să fie realizată o mare parte din aceste păduri noi, care să apară și să crească pentru anii următori. Vorbind de un proiect care a început deja de 3 ani, anul acesta va fi, practic, ritmul cel mai susținut, ultimul an în care se poate planta, și sper că acest eveniment să lanseze, cu foarte multă speranță, acțiunea de plantare în toată țara.

 

De cealaltă parte a graniței, Republica Moldova face pași uriași pentru a-și crește fondul forestier, care a depășit recent pragul de 11%. Ministrul Gheorghe Hajder a precizat că, până la finalul anului, peste Prut vor fi plantați 31 de milioane de puieți. Doar în această primăvară, vecinii noștri vor împăduri 3.000 de hectare, dintr-un total planificat de 7.000.

Gheorghe Hajder: Ne bucurăm că generația ”Pădurii” din Republica Moldova a trecut Prutul și, în acest an, în premieră, vom planta împreună pe ambele maluri ale Prutului. Asta denotă că, în general, cu un efort comun, pădurea nu are frontiere și mediul nu are frontiere; îl implementăm pentru că mediul este comun pentru noi toți, iar acțiunile îi afectează direct în egală măsură pe ambele maluri ale Prutului. Ne bucurăm că programul continuă și ne propunem să plantăm 145.000 de hectare în următorii ani în Republica Moldova. Cunoașteți foarte bine că rata de împădurire a Republicii Moldova este puțin peste 11%, în România, dacă nu știți, este 37%; asta înseamnă că avem foarte mult de muncit ca să recuperăm din această diferență.

Proiectul transfrontalier de la Sculeni simbolizează nu doar o colaborare instituțională, ci și un angajament comun pentru combaterea schimbărilor climatice în regiune.

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

