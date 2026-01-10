(AUDIO) Primul Muzeu Industrial din România, propus la Iași

Publicat de Andreea Drilea, 10 ianuarie 2026, 11:30

Conducerea interimară de la Complexul Muzeal Național „Moldova” din Iași a depus documentația de preluare a clădirilor nefuncționale de la fosta Fabrică de Țigarete.

În acel spațiu poate fi amenajat primul Muzeu Industrial din țară, după cum a declarat managerul interimar de la Palatul Culturii din Iași, Andrei Apreotesei.

Printre exponate se numără locomotive Malaxa care au funcționat în perioada interbelică, primele elicoptere care au apărut în România dar și una fintre primele aeronave concepute de Aurel Vlaicu, a menționat managerul interimar de la Palatul Culturii, Andrei Apreotesei: ”Fabrica de Țigarete, dacă dă bunul Dumnezeu și colegii din unitatea de management al proiectului și intrăm în posesia nu doar a terenului, ci și a clădirii din stânga clădirii noastre, cea care nu e monument istoric, practic acolo va fi primul șantier, primul muzeu de arheologie industrială din țară. Ce înseamnă asta? Înseamnă că acolo veți găsi de la locomotive Malaxa până la tunuri Krupp capturate în războaie, veți găsi de la primele elicoptere, veți găsi una dintre aeronavele lui Aurel Vlaicu, veți găsi fel și fel de lucruri care au stat la baza pionieratului, să spunem, industriei noastre. Veți găsi iarăși în clădirea din stânga, dacă reușim să o luăm, cel mai bine organizat depozit de așa ceva, fiindcă foarte multe comori stau în depozite care nu sunt accesibile publicului. Noi vom încerca să preluăm unul dintre exemple pe care le-am văzut în țările nordice, în Norvegia mai precis, de depozit vizitabil. Nu le poți atinge, nu le poți vedea, dar în schimb poți pătrunde în depozit și te poți bucura de toate lucrurile acelea.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)