Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Primul Muzeu Industrial din România, propus la Iași

(AUDIO) Primul Muzeu Industrial din România, propus la Iași

(AUDIO) Primul Muzeu Industrial din România, propus la Iași

Publicat de Andreea Drilea, 10 ianuarie 2026, 11:30

Conducerea interimară de la Complexul Muzeal Național „Moldova” din Iași a depus documentația de preluare a clădirilor nefuncționale de la fosta Fabrică de Țigarete.

În acel spațiu poate fi amenajat primul Muzeu Industrial din țară, după cum a declarat managerul interimar de la Palatul Culturii din Iași, Andrei Apreotesei.

Printre exponate se numără locomotive Malaxa care au funcționat în perioada interbelică, primele elicoptere care au apărut în România dar și una fintre primele aeronave concepute de Aurel Vlaicu, a menționat managerul interimar de la Palatul Culturii, Andrei Apreotesei: ”Fabrica de Țigarete, dacă dă bunul Dumnezeu și colegii din unitatea de management al proiectului și intrăm în posesia nu doar a terenului, ci și a clădirii din stânga clădirii noastre, cea care nu e monument istoric, practic acolo va fi primul șantier, primul muzeu de arheologie industrială din țară. Ce înseamnă asta? Înseamnă că acolo veți găsi de la locomotive Malaxa până la tunuri Krupp capturate în războaie, veți găsi de la primele elicoptere, veți găsi una dintre aeronavele lui Aurel Vlaicu, veți găsi fel și fel de lucruri care au stat la baza pionieratului, să spunem, industriei noastre. Veți găsi iarăși în clădirea din stânga, dacă reușim să o luăm, cel mai bine organizat depozit de așa ceva, fiindcă foarte multe comori stau în depozite care nu sunt accesibile publicului. Noi vom încerca să preluăm unul dintre exemple pe care le-am văzut în țările nordice, în Norvegia mai precis, de depozit vizitabil. Nu le poți atinge, nu le poți vedea, dar în schimb poți pătrunde în depozit și te poți bucura de toate lucrurile acelea.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
Autorităţile se aşteaptă la un consum mai ridicat de energie electrică şi anunţă că au stabilit planul de măsuri, pentru a se asigura că sistemul va face faţă
Prim plan sâmbătă, 10 ianuarie 2026, 08:47

Autorităţile se aşteaptă la un consum mai ridicat de energie electrică şi anunţă că au stabilit planul de măsuri, pentru a se asigura că sistemul va face faţă

În contextul episodului de ger ce va urma, autorităţile se aşteaptă la un consum mai ridicat de energie electrică şi gaze naturale şi...

Autorităţile se aşteaptă la un consum mai ridicat de energie electrică şi anunţă că au stabilit planul de măsuri, pentru a se asigura că sistemul va face faţă
Infotrafic la ora 8:00
Prim plan sâmbătă, 10 ianuarie 2026, 08:34

Infotrafic la ora 8:00

Despre cum se circulă la ora 8:00 pe principalele drumuri naţionale, aflăm acum de la inspectorul principal de poliţie, Mihai Sitaru, de la...

Infotrafic la ora 8:00
Alexandru Rogobete anunţă programe de educaţie pentru sănătate şi alimentaţie corectă
Prim plan sâmbătă, 10 ianuarie 2026, 08:29

Alexandru Rogobete anunţă programe de educaţie pentru sănătate şi alimentaţie corectă

Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării au început un demers pentru realizarea unor programe de educaţie pentru...

Alexandru Rogobete anunţă programe de educaţie pentru sănătate şi alimentaţie corectă
Opt noi decese din cauza gripei, în ultima săptămână (INSP)
Prim plan sâmbătă, 10 ianuarie 2026, 07:34

Opt noi decese din cauza gripei, în ultima săptămână (INSP)

Opt persoane diagnosticate cu gripă au murit săptămâna trecută, ceea ce ridică la 11 numărul total al deceselor din acest sezon. Institutul...

Opt noi decese din cauza gripei, în ultima săptămână (INSP)
Prim plan vineri, 9 ianuarie 2026, 19:19

CNAS a publicat lista serviciilor medicale de care beneficiază de la 1 ianuarie persoanele înscrise în programele naţionale

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a publicat vineri lista serviciilor de care beneficiază de la 1 ianuarie 2026 persoanele înscrise în...

CNAS a publicat lista serviciilor medicale de care beneficiază de la 1 ianuarie persoanele înscrise în programele naţionale
Prim plan vineri, 9 ianuarie 2026, 17:44

Poşta Română investeşte peste 29 de milioane lei de într-un hub logistic în Neamţ

Compania Naţională ‘Poşta Română’ SA a lansat o licitaţie deschisă pentru construirea unui hub logistic şi curierat în...

Poşta Română investeşte peste 29 de milioane lei de într-un hub logistic în Neamţ
Prim plan vineri, 9 ianuarie 2026, 17:43

România a votat în favoarea acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi MERCOSUR

Preşedintele Nicuşor Dan spune că România a votat în favoarea acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi MERCOSUR, organizaţie din care...

România a votat în favoarea acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi MERCOSUR
Prim plan vineri, 9 ianuarie 2026, 17:40

Mercenarul Horaţiu Potra, dar şi fiul şi nepotul său rămân în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile

Mercenarul Horaţiu Potra, dar şi fiul şi nepotul său rămân în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile, a decis astăzi Curtea de Apel...

Mercenarul Horaţiu Potra, dar şi fiul şi nepotul său rămân în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile