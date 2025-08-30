(AUDIO) Primarul Mihai Chirica: Proiectele de la Colegiul Pedagogic nu sunt afectate de austeritate

Publicat de Andreea Drilea, 30 august 2025, 11:41

Retragerea finanțărilor pentru unele proiecte din Programul Național de Redresare și Reziliență nu va afecta lucrările de consolidare ale corpurilor de clădiri ale Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași, a dat asigurări edilul Mihai Chirica după discuții purtate la Guvern.

Mihai Chirica: ”La ”Vasile Lupu” nu afectează pentru că programul de școli sigure, deci cele care sunt în programul de reducere a riscului seismic, au fost excluse din ordonanță, deci ele nu sunt afectate nici de termene, nici de altceva și urmează a merge mai departe conform contractelor semnate. Noi acolo lucrăm și la corp școală și la cantină. Cantina este închisă în momentul de față și am dat avizul către conducerea școlii, doamne directorul Lăcrămioara Iordăchescu, să înceapă negocierile cu Universitatea de Științele Vieții, Universitatea Agronomică pentru ca toți cei circa 200 de copii care sunt înscriși la cantină să-și poată lua masa la cantina universității. Și în felul acesta, diferența de resurse financiare față de norma școlară cu norma universitară o să o asigurăm noi pentru că nu pot prepara mai multe feluri de mâncare în momentul de față.”

Primarul Mihai Chirica a declarat că lucrările trebuie finalizate până la finalul anului viitor: ”Nu aș vedea niște impedimente majore în momentul de față și cred că așa va fi. Se lucrează, sunt peste 70 de muncitori numărați de mine săptămâna aceasta, se lucrează și la sistematizarea verticală, sunt niște elemente suplimentare de proiectare, mai ales în ceea ce privește dotarea fiecarei săli de curs, cu sisteme de supraveghere și senzori privind calitatea aerului și a mediului în care își desfășoară activitatea elevii. Vrem să facem o altă abordare și din punct de vedere energetic, pentru că din punctul meu de vedere o singură centrală este enorm de energofagă, va trebui să folosim energie regenerabilă, școala este imensă, am putea spune una din cele mai mari școli din Moldova, dacă nu chiar din țară, și consumă resurse enorme și din punctul meu de vedere exploatarea trebuie să fie mai riguros privită decât însă și reconstrucția ei.”

În zonă se desfășoară două șantiere: primul vizează consolidarea și restaurarea Palatului Vasilian, cea mai veche clădire de profil din țară, datând din secolul al 19-lea iar cel de-al doilea se referă la consolidarea corpului de cantina, imobil construit la începutul secolului 20. Valoarea celor două proiecte depășește 162 de milioane de lei. Momentan, cursurile se desfășoară într-o clădire de tip modular.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)