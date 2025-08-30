Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Primarul Mihai Chirica: Proiectele de la Colegiul Pedagogic nu sunt afectate de austeritate

(AUDIO) Primarul Mihai Chirica: Proiectele de la Colegiul Pedagogic nu sunt afectate de austeritate

(AUDIO) Primarul Mihai Chirica: Proiectele de la Colegiul Pedagogic nu sunt afectate de austeritate

Publicat de Andreea Drilea, 30 august 2025, 11:41

Retragerea finanțărilor pentru unele proiecte din Programul Național de Redresare și Reziliență nu va afecta lucrările de consolidare ale corpurilor de clădiri ale Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași, a dat asigurări edilul Mihai Chirica după discuții purtate la Guvern.

Mihai Chirica: La ”Vasile Lupu” nu afectează pentru că programul de școli sigure, deci cele care sunt în programul de reducere a riscului seismic, au fost excluse din ordonanță, deci ele nu sunt afectate nici de termene, nici de altceva și urmează a merge mai departe conform contractelor semnate. Noi acolo lucrăm și la corp școală și la cantină. Cantina este închisă în momentul de față și am dat avizul către conducerea școlii, doamne directorul Lăcrămioara Iordăchescu, să înceapă negocierile cu Universitatea de Științele Vieții, Universitatea Agronomică pentru ca toți cei circa 200 de copii care sunt înscriși la cantină să-și poată lua masa la cantina universității. Și în felul acesta, diferența de resurse financiare față de norma școlară cu norma universitară o să o asigurăm noi pentru că nu pot prepara mai multe feluri de mâncare în momentul de față.”

Primarul Mihai Chirica a declarat că lucrările trebuie finalizate până la finalul anului viitor: ”Nu aș vedea niște impedimente majore în momentul de față și cred că așa va fi. Se lucrează, sunt peste 70 de muncitori numărați de mine săptămâna aceasta, se lucrează și la sistematizarea verticală, sunt niște elemente suplimentare de proiectare, mai ales în ceea ce privește dotarea fiecarei săli de curs, cu sisteme de supraveghere și senzori privind calitatea aerului și a mediului în care își desfășoară activitatea elevii. Vrem să facem o altă abordare și din punct de vedere energetic, pentru că din punctul meu de vedere o singură centrală este enorm de energofagă, va trebui să folosim energie regenerabilă, școala este imensă, am putea spune una din cele mai mari școli din Moldova, dacă nu chiar din țară, și consumă resurse enorme și din punctul meu de vedere exploatarea trebuie să fie mai riguros privită decât însă și reconstrucția ei.”

În zonă se desfășoară două șantiere: primul vizează consolidarea și restaurarea Palatului Vasilian, cea mai veche clădire de profil din țară, datând din secolul al 19-lea iar cel de-al doilea se referă la consolidarea corpului de cantina, imobil construit la începutul secolului 20. Valoarea celor două proiecte depășește 162 de milioane de lei. Momentan, cursurile se desfășoară într-o clădire de tip modular.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
(AUDIO) Inimo 2025 – Festivalul oamenilor care ajută
Prim plan sâmbătă, 30 august 2025, 09:37

(AUDIO) Inimo 2025 – Festivalul oamenilor care ajută

Astăzi și mâine, la Iași, are loc cea de-a patra ediție a Festivalului caritabil Inimo. Spre deosebire de anii anteriori evenimentul va avea loc...

(AUDIO) Inimo 2025 – Festivalul oamenilor care ajută
CNAS propune criterii pentru modificarea compensării medicamentelor, fără creşteri majore
Prim plan sâmbătă, 30 august 2025, 09:15

CNAS propune criterii pentru modificarea compensării medicamentelor, fără creşteri majore

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a anunţat vineri că a identificat şi a propus Ministerului Sănătăţii o serie de criterii...

CNAS propune criterii pentru modificarea compensării medicamentelor, fără creşteri majore
MEDAT: Se caută soluţii pentru revenirea din străinătate a 87 de turişti români, clienţi ai Cocktail Holidays
Prim plan sâmbătă, 30 august 2025, 09:10

MEDAT: Se caută soluţii pentru revenirea din străinătate a 87 de turişti români, clienţi ai Cocktail Holidays

Pentru 87 de turişti români, dintre cei 677 aflaţi în străinătate în sejururi prin agenţia de turism Cocktail Holidays, se caută soluţii...

MEDAT: Se caută soluţii pentru revenirea din străinătate a 87 de turişti români, clienţi ai Cocktail Holidays
IAȘI: Modificări în circulația mijloacelor de transport
Prim plan sâmbătă, 30 august 2025, 09:09

IAȘI: Modificări în circulația mijloacelor de transport

Alături de Festivalul INIMO: modificări în circulația mijloacelor de transport. În perioada 30–31 august 2025, între orele 14:00 – 00:00,...

IAȘI: Modificări în circulația mijloacelor de transport
Prim plan sâmbătă, 30 august 2025, 08:59

Ilie Bolojan: Au fost adoptate 5 din cele 6 pachete; măsurile privind administraţia publică – discutate duminică

Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunţat că în şedinţa extraordinară a Guvernului de vineri au fost adoptate cinci dintre proiectele legislative...

Ilie Bolojan: Au fost adoptate 5 din cele 6 pachete; măsurile privind administraţia publică – discutate duminică
Prim plan sâmbătă, 30 august 2025, 08:50

Bolojan: Vârsta de pensionare pentru magistraţi va creşte treptat la 65 de ani, iar pensia va fi de 70% din salariu

Vârsta de pensionare pentru magistraţi va creşte treptat la 65 de ani, iar pensia procurorilor şi judecătorilor nu va depăşi 70% din ultimul...

Bolojan: Vârsta de pensionare pentru magistraţi va creşte treptat la 65 de ani, iar pensia va fi de 70% din salariu
Prim plan sâmbătă, 30 august 2025, 08:46

Zelenski vrea discuţii la nivel mai înalt privind garanţiile de securitate săptămâna viitoare

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a îndemnat vineri pe aliaţi să ridice rapid discuţiile privind garanţiile de securitate pentru...

Zelenski vrea discuţii la nivel mai înalt privind garanţiile de securitate săptămâna viitoare
Prim plan sâmbătă, 30 august 2025, 08:40

Rogobete, după adoptarea pachetului pe sănătate: Nu ne aşteptăm să avem o tăiere de cheltuieli, ci să menţinem bugetul existent

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a prezentat, vineri, proiectul de măsuri în domeniul sănătăţii adoptat de Guvern, subliniind că...

Rogobete, după adoptarea pachetului pe sănătate: Nu ne aşteptăm să avem o tăiere de cheltuieli, ci să menţinem bugetul existent