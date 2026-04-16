(AUDIO) Primăria Iași reduce schema de personal cu 250 de posturi

Publicat de Andreea Drilea, 16 aprilie 2026, 06:27

Primăria Iași își va reduce schema de personal cu 250 de posturi, în urma reorganizării aparatului administrativ.

În ședința de miercuri a Consiliului Local, edilul Mihai Chirica a declarat că nu se discută, deocamdată, de o nouă organigramă și se va încerca o comasare a serviciilor: ”Nu discutăm încă despre o nouă organigramă, ci luăm act de comunicarea făcută de către Prefectură referitor la numărul maxim de posturi, care este cu 250 de posturi mai puțin decât cealaltă prevedere a legii comunicată tot de Prefectură, urmând ca Odonanța 7 pe articole privind diminuarea costurilor de personal să intrăm din nou în Consiliul Local după o analiză foarte judicioasă a căilor de aplicare a acestei ordonanțe. Însă tructurile funcționale vor trebui reașezate. O să încercăm să comasăm diverse servicii pe care le prestăm pentru societățile noastre, dar și pentru primărie, astfel încât să devenim mai eficienți pe cadre TESA.”

În decembrie anul trecut, Primăria Iași avea peste 800 de posturi aprobate, însă doar 598 erau ocupate.

În momentul de față, se are în vedere o diminuare a numărului de angajați chiar și în sectoarele deficitare, cum ar fi Poliția Locală Iași.

Șeful instituției, Liviu Zanfirescu: ”Din punct de vedere al numărului de posturi, până la această hotărâre, noi aveam 361 și rămânem cu 325. Situația este așa, 78 de posturi sunt vacante și dacă trebuie să rămânem la 325, nu pleacă nimeni acasă. Însă noi am primit o dispoziție de la domnul primar că trebuie să reducem cheltuielile salariale cu 10%. Încă nu s-a realizat o întâlnire împreună cu sindicatele, astfel încât să gândim cea mai bună variantă de reorganizare. Ținta mea este ca sectorul operativ, polițiștii care lucrează în stradă să fie eficientizați dar și personalul TESA, acolo unde avem multe posturi vacante.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)