(AUDIO) Prefectul județului Vaslui: risc de blocaj în urma reducerilor de personal anunțate de Guvern

Publicat de Andreea Drilea, 27 februarie 2026, 10:54

Prefectul județului Vaslui, Eduard Popica, trage un semnal de alarmă cu privire la impactul măsurilor de reformă în administrația publică, introduse de Guvern.

Eventualele reduceri de personal ar putea paraliza activitatea instituției pe care o conduce, în condițiile în care Prefectura funcționează, deja, cu un deficit major de angajați – mai exact, 36 de posturi, din totalul de 49: ”Prin această Ordonanță de Guvern s-a lăsat la latitudinea ordonatorului principal de credite numărul de persoane care vor fi disponibilizate, dar s-a oferit și o soluție alternativă prin diminuarea cheltuielilor. În ceea ce privește instituția prefectului, se pare că un procent de 25% din totalul de angajați la nivel de ordonatori principali de credite vor fi disponibilizați. Luni voi merge la București pentru a vedea numărul exact de persoane.”

Prefectul Eduard Popica a adăugat că majoritatea instituțiilor publice din județ se confruntă cu o lipsă acută de personal, pe fondul blocării angajărilor și al creșterii numărului de cereri de pensionare.

În acest context, eventualele concedieri ar putea accentua criza din administrația publică din Vaslui.

(Radio Iaşi/Vasile Geles/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

