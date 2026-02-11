(AUDIO) Oameni de afaceri din Vaslui, Iași și Botoșani participă la Expoziția „Fabricat în Moldova”, la Chișinău

Ascultă Radio România Iași Live
11 februarie 2026

Oameni de afaceri  din județele Vaslui, Iași și Botoșani, participă astăzi la Expoziția „Fabricat în Moldova” de la Chișinău.

Expun aproximativ 450 de firme din domenii precum confecții, încălțăminte, industria alimentară, IT și industria constructoare de mașini.

Președintele Camerei de Comerț și Industrie Iași, Paul Butnariu a evidențiat  calitatea produselor din Republica Moldova, lucru demonstrat prin cerința lor pe piața din România, unde se remarcă județul Iași:

 

Paul Butnariu: Suntem o delegație consistentă, de la Vaslui, peste 100 de delegați, împreună cu Iași, Botoșani, și asta demonstrează, nu altceva, decât dorința noastră de a face afaceri cu antreprenorii din Republica Moldova. Demonstrează dorința noastră de a procura bunuri care sunt de calitate, iar argumentul meu cifric este că, la ora asta, relațiile comerciale între România și Republica Moldova au depășit 3,5 miliarde de euro, iar, în mod special, județul Iași are o poziție, ca să spunem așa, aproape singulară. Are deficit comercial cu Republica Moldova, deci importăm de la dumneavoastră aproape 100 de milioane de euro și exportăm sub 50 de milioane de euro.

 

(Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO Vasile Geles)

 

 

