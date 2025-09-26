(AUDIO) Ministrul Mediului a dat undă verde pentru nodul hidroenergetic de la Pașcani

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 septembrie 2025, 18:53

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu a vizitat viitorul nod hidroenergetic de la Pașcani, județul Iași. Lucrările au primit, astăzi, acordul de mediu.

Conform documentației depuse au mai fost aduse trei modificări la studiul de impact.

Diana Buzoianu: Această lucrare are un rol esențial pentru infrastructura împotriva inundaților, un rol esențial pentru a asigura comunitatea locală cu apa, cu accesul la apă de care au nevoie. Noi ne-am uitat în toate aceste luni la aplicarea legii. Ne-am uitattsă vedem că toate criteriile care au fost pe lege sunt îndeplinite. Am făcut și această analiză cu reprezentanții Apele Române, separată, pentru că da considerăm că pentru astfel de proiecte cu un impact destul de mare trebuie să fie făcute analizele și într-un mod care să nu țină doar de către constructor sau doar de catre poluator.

Lucrările se vor desfășura pe parcursul a 3 ani, iar suma investiției este de 360 de milioane de lei.

Proiectul Hidrocentralei de la Pașcani a fost început înainte de 1989. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)