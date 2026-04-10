(AUDIO) Măsuri speciale de Paște la Iași: polițiști în stradă și program extins la transport

Publicat de Andreea Drilea, 10 aprilie 2026, 10:53

La Iași, peste 200 de polițiști vor asigura ordinea publică și buna desfășurare a evenimentelor religioase în perioada Paștelui.

O atenție deosebită va fi acordată lăcașurilor de cult, în special în noaptea de Înviere.

În ceea ce privește programul transportului public din municipiul Iași, acesta va fi prelungit, duminică dimineață, până la ora 2:00.

În zilele de Paște, autobuzele de pe linia 20 vor întoarce în Rond Păcurari și nu vor circula până la Metro. De asemenea, autobuzele de pe traseele 27 și 44 vor circula doar până la Tehnopolis, iar tramvaiele 5, 7 și 8 vor întoarce în Baza 3.

În prima și a doua zi de Paște nu se va circula pe traseele 23, 29 și 41 din Iași.

Primarul Iașului, Mihai Chirica: ”Permanența de Paște va fi asigurată de structurile din cadrul Primăriei Municipului Iași, Poliție Locală în special, alături de colegii de la Servicii Publice Iași, Citadin, respectiv Transportul Public care va fi prelungit după Noaptea de Înviere, mai bine spus, până la ora 2:00 dimineața, prin asigurarea permanenței cu o frecvență de 30 de minute pe marea majoritate a traseelor, mai puțin cele care ies în exterior, respectiv traseul 20 către Metro nu își mai găsește rostul. Poliția Locală are în plan măsuri la toate unitățile de cult de pe raza municiului Iași. Echipele de la Servicii Publice, respectiv Salubritate și Citadin, acționează funcție de starea de urgență care intervine.”

