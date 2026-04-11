(AUDIO) Lumina Sfântă de la Ierusalim ajunge în această seară la Iași

Publicat de Andreea Drilea, 11 aprilie 2026, 08:55

Lumina Sfântă de la Ierusalim va fi adusă și în acest an în România, a confirmat Biroul de Presă al Mitropolia Moldovei și Bucovinei.

Demersul este realizat în condiții speciale, pe fondul situației de securitate din regiune.

Purtătorul de cuvânt, Lucian Apopei, a anunțat că avionul care transportă Lumina Sfântă este așteptat să ajungă la Aeroportul Internațional Iași în jurul orei 20:00.

Slujba de Înviere va avea loc în aer liber, în fața Catedralei Mitropolitane și va fi oficiată de Înalt Prea Sfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Lucian Apopei: ”Și în acest an, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, va fi adusă la Iași, Lumina Sfântă, venită de la Ierusalim prin București. Aceasta va ajunge pe Aeroportul Internațional din Iași, sâmbătă seara, în jurul orei 20:00, urmând a fi adus apoi la Catedrala Mitropolitană din Iași, de unde va fi oferită delegaților protopopiatelor și parohiilor din Arhiepiscopia Iașilor, credincioșii urmând apoi a o primi la Slujba de Înviere. Tradiția aducerei Sfintei Lumini de la Ierusalim, inaugurată în anul 2009 de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, va fi continuată și în acest an. Este programată aducerea Sfintei Lumini de la Ierusalim în seara zilei de sâmbătă, 11 aprilie 2026, de către părintele arhimandrit Ioan Meiu, urmând apoi a fi oferită delegaților Eparhiilor Patriarhiei Române prezenți la Aeroportul Internațional Otopeni.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)