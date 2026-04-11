(AUDIO) Lumina Sfântă de la Ierusalim ajunge în această seară la Iași

Publicat de Andreea Drilea, 11 aprilie 2026, 08:55

Lumina Sfântă de la Ierusalim va fi adusă și în acest an în România, a confirmat Biroul de Presă al Mitropolia Moldovei și Bucovinei.

Demersul este realizat în condiții speciale, pe fondul situației de securitate din regiune.

Purtătorul de cuvânt, Lucian Apopei, a anunțat că avionul care transportă Lumina Sfântă este așteptat să ajungă la Aeroportul Internațional Iași în jurul orei 20:00.

Slujba de Înviere va avea loc în aer liber, în fața Catedralei Mitropolitane și va fi oficiată de Înalt Prea Sfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Lucian Apopei: ”Și în acest an, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, va fi adusă la Iași, Lumina Sfântă, venită de la Ierusalim prin București. Aceasta va ajunge pe Aeroportul Internațional din Iași, sâmbătă seara, în jurul orei 20:00, urmând a fi adus apoi la Catedrala Mitropolitană din Iași, de unde va fi oferită delegaților protopopiatelor și parohiilor din Arhiepiscopia Iașilor, credincioșii urmând apoi a o primi la Slujba de Înviere. Tradiția aducerei Sfintei Lumini de la Ierusalim, inaugurată în anul 2009 de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, va fi continuată și în acest an. Este programată aducerea Sfintei Lumini de la Ierusalim în seara zilei de sâmbătă, 11 aprilie 2026, de către părintele arhimandrit Ioan Meiu, urmând apoi a fi oferită delegaților Eparhiilor Patriarhiei Române prezenți la Aeroportul Internațional Otopeni.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Preţurile la carburanţi continuă să scadă în România
Prim plan sâmbătă, 11 aprilie 2026, 08:42

Preţurile la carburanţi continuă să scadă în România

Preţurile la carburanţi continuă să scadă în România după decizia Guvernului de diminuare a accizei la motorină, dar şi în contextul unor...

Preţurile la carburanţi continuă să scadă în România
ALERTĂ SANITARĂ MAJORĂ: 1,5 milioane de ouă contaminate cu Salmonella, puse sub sechestru în Vaslui
Prim plan sâmbătă, 11 aprilie 2026, 08:17

ALERTĂ SANITARĂ MAJORĂ: 1,5 milioane de ouă contaminate cu Salmonella, puse sub sechestru în Vaslui

O situație alarmantă zguduie sectorul alimentar din Vaslui, după ce inspectorii sanitar-veterinari au descoperit o contaminare masivă cu bacteria...

ALERTĂ SANITARĂ MAJORĂ: 1,5 milioane de ouă contaminate cu Salmonella, puse sub sechestru în Vaslui
Meteorologii anunţă vreme mai caldă în următoarele patru săptămâni; sunt aşteptate şi perioade cu deficit de ploi
Prim plan sâmbătă, 11 aprilie 2026, 07:18

Meteorologii anunţă vreme mai caldă în următoarele patru săptămâni; sunt aşteptate şi perioade cu deficit de ploi

Meteorologii anunţă vreme în general mai caldă decât în mod obişnuit pentru următoarele patru săptămâni, în special în vestul ţării...

Meteorologii anunţă vreme mai caldă în următoarele patru săptămâni; sunt aşteptate şi perioade cu deficit de ploi
Fostul mare fotbalist şi antrenor Mircea Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu
Prim plan vineri, 10 aprilie 2026, 13:26

Fostul mare fotbalist şi antrenor Mircea Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu

UPDATE – Fostul mare fotbalist şi antrenor Mircea Lucescu, decedat la vârsta de 80 de ani, a fost înmormântat, vineri, cu onoruri militare...

Fostul mare fotbalist şi antrenor Mircea Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu
Prim plan vineri, 10 aprilie 2026, 10:53

(AUDIO) Măsuri speciale de Paște la Iași: polițiști în stradă și program extins la transport

La Iași, peste 200 de polițiști vor asigura ordinea publică și buna desfășurare a evenimentelor religioase în perioada Paștelui. O atenție...

(AUDIO) Măsuri speciale de Paște la Iași: polițiști în stradă și program extins la transport
Prim plan vineri, 10 aprilie 2026, 10:21

(AUDIO) Interes ridicat pentru clasa pregătitoare la Liceul Teoretic „Ion Neculce” Iași

Înscrierile pentru clasa pregătitoare sunt în plină desfășuraare, iar Liceul Teoretic „Ion Neculce” din Iași anunță o ofertă...

(AUDIO) Interes ridicat pentru clasa pregătitoare la Liceul Teoretic „Ion Neculce” Iași
Prim plan vineri, 10 aprilie 2026, 08:56

Sfânta Lumină – adusă, sâmbătă seara, de la Ierusalim

Sfânta Lumină va fi adusă de la Ierusalim sâmbătă seara de superiorul Aşezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, arhimandritul...

Sfânta Lumină – adusă, sâmbătă seara, de la Ierusalim
Prim plan vineri, 10 aprilie 2026, 08:38

Bacău: Şefa Secţiei Psihiatrie de la SJU, asistenta şefă şi un asistent medical, acuzaţi de luare de mită

Şefa Secţiei de Psihiatrie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău, asistenta şefă a secţiei şi un asistent medical au fost...

Bacău: Şefa Secţiei Psihiatrie de la SJU, asistenta şefă şi un asistent medical, acuzaţi de luare de mită