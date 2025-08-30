(AUDIO) Laviniu Lăcustă: Din 9 septembrie, cadrele didactice se vor prezenta la ore dar nu vor susține cursurile

Publicat de Andreea Drilea, 30 august 2025, 09:53

Conducerile confederațiilor sindicale din învățământ anunță că negocierile de la Guvern au eșuat și profesorii din România nu vor participa la festivitățile organizate la începutul de an școlar.

Liderul sindical de la Iași, Laviniu Lăcustă, a precizat că din 9 septembrie va fi abordată aceeași formă de protest ca în Justiție, respectiv cadrele didactice se vor prezenta la ore dar nu vor susține cursurile.

El a adăugat că ideea majorării normei didactice de la 18 la 20 de ore pe săptămână se dovedește a fi o măsură nefastă care va afecta profund negativ sistemul de învățământ din țara noastră: ”Toate festivitățile, ne-am propus să le boicotăm, refer la festivitățile din ziua de 8 septembrie 2025 dar mai important, de ziua de 8, mi s-a părut să știm ce vom face după această dată, mai exact începând cu 9 septembrie, când am optat pentru o nouă acțiune de protest, similară celei pe care o derulează justiția. Pentru că, de ce nu? Dacă ei pot, putem și noi. Prin urmare, începând cu data de 9, colegii noștri vor intra în clase, dar vor boicota actul didactic. Toate lecțiile pe care ar trebui să le predea nu vor fi predate și vor fi amânate și tot acest protest va dura până în momentul în care guvernul va retrage măsurile de austeritate în ceea ce privește educația. Considerăm că nu este mare lucru pentru acest executiv să anuleze, în special, majorarea normei didactice care a produs atâtea efecte nefaste pentru educația românească.”

