(AUDIO) Interes ridicat pentru clasa pregătitoare la Liceul Teoretic „Ion Neculce” Iași

Publicat de Andreea Drilea, 10 aprilie 2026, 10:21 / actualizat: 10 aprilie 2026, 11:25

Înscrierile pentru clasa pregătitoare sunt în plină desfășuraare, iar Liceul Teoretic „Ion Neculce” din Iași anunță o ofertă educațională diversificată, care include trei clase pregătitoare: două în sistem tradițional și una organizată după metoda alternativă Step by Step.

Potrivit directoarei Liceului, Marilena Bârsan, interesul părinților pentru această metodă de învățământ, dar și pentru celelalte clase din ciclul primar, este foarte ridicat: ”Există solicitări în acest sens, în ceea ce privește înscrierea în clasa pregătitoare Step by Step, dar și pentru celelalte două clase. Încă mai există solicitări din partea părinților pentru a-și înscrie copiii în această alternativă. Care sunt facilitățile? În primul rând, procesul educativ este mult mai centrat pe elev. Școala, respectiv Liceul ”Ion Neculce” asigură copiilor o masă caldă, dat fiind faptul că suntem integrați în programul național ”Masă Sănătoasă” și în afara cursurilor efective, care sunt organizate conform metodei, evident că sunt diferite cluburi la care copiii pot adera și pot să-și continue programul educativ în afara orelor programului școlar.”

La Liceul Teoretic ”Ion Neculce” din Iași, la clasele primare, evaluarea nu se mai face în mod tradițional, prin calificative, ci prin rapoarte descriptive și narative, axate pe dezvoltarea competențelor socio-emoționale și progresul individual al elevilor, a mai precizat directoarea Marilena Bârsan: ”Deși suntem în învățământul tradițional pentru celelalte două clase, noi cu ciclul primar, dar nu doar cu ciclul primar, suntem sub un ordin de ministru care ne permite pilotarea anumitor activități și pilotarea unui anumit tip de program școlar. În ceea ce privește ciclul primar, evaluarea nu se face în mod clasic, adică nu se acordă calificative copiilor decât la final de an școlar, în principal copiii sunt evaluați prin rapoarte narative sau descriptive și se urmărește foarte mult dezvoltarea abilităților și competențelor socio-emoționale.”

Fiecare clasă va avea aproximativ 24 de elevi, ceea ce înseamnă că Liceul „Ion Neculce” din Iași estimează înscrierea a circa 70 de copii în cele trei clase pregătitoare.

