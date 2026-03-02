(AUDIO) Inspectoratul Școlar Suceava: 45 de elevi și 12 profesori urmează să fie repatriați

Publicat de Andreea Drilea, 2 martie 2026, 06:31

45 de elevi și 12 profesori din județul Suceava se află în Zona Orientului Apropiat și urmează să fie repatriați, a anunțat inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, Ciprian Anton.

Este vorba despre cinci grupuri: ”Avem un număr de 45 de copii, respectiv 12 profesori, care sunt blocați în Orientul Mijlociu. Sunt în zone din Oman, sunt în zona din Ierusalim. Sunt și două curse ale unor părinți cu copiii din alte zone, Thailanda, Maldive. Sunt toți blocați și nu pot ajunge în România. Mare parte sunt din municipiu Suceava, dar avem și din Gura Humorului, avem și de la Fălticeni. Cele mai importante grupuri sunt două grupuri de câte 10, respectiv 11 elevi de la Colegiul Național ”Petru Rareș”. O parte dintre ei sunt însoțiți de 4 profesori, 10 copii și 4 profesori, ceilalți sunt pe cont propriu.”

Cel mai dificil de contactat a fost grupul format din 11 elevi majori de la Colegiile Naționale „Petru Rareș” și „Mihai Eminescu” din Suceava, plecați în vacanță fără însoțitori.

Cu sprijinul Consulatului General al României, autoritățile au luat legătura cu aceștia. Elevii sunt cazați într-un apartament din Dubai și sunt în afara oricărui pericol.

Un reprezentant al consulatului urmează să se deplaseze la ei pentru a finaliza procedurile de repatriere. Un alt grup este format din 10 elevi, 4 profesori și 6 părinți, aflați tot în Dubai.

Aceștia sunt cazați la hotel, iar firma de turism prin care a fost organizată deplasarea a asigurat măsurile necesare pentru siguranța lor: ”În momentul de față sunt bine, sunt într-un apartament, sunt împreună toți. Au făcut toate formularele necesare pentru repatriere și, din ce am înțeles, după data de 9-10 vor fi din nou curse, așa își doresc companiile aeriene. Din ce am înțeles, autoritățile locale suportă toate cheltuielile pe perioada șederii pentru întreg grupul. Este un grup mult mai mare, din Suceava sunt în jur de 23, cu părinți, cu profesori, cu elevi, dar excursia este organizată de o firmă din București și atunci ei sunt cei care au făcut toate lucrurile să nu aibă nicio problemă nimeni.”

Celelalte trei grupuri includ elevi de la Colegiul Național „Nicolae Gane” din Fălticeni, Colegiul Național „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului și Școala Gimnazială „Miron Costin” din Suceava, aflați în vacanță, împreună cu familiile, în Thailanda și Maldive.

Toate persoanele sunt cazate în siguranță și urmează să fie repatriate.

