(AUDIO) Inimo 2025 – Festivalul oamenilor care ajută

Publicat de Andreea Drilea, 30 august 2025, 09:37

Astăzi și mâine, la Iași, are loc cea de-a patra ediție a Festivalului caritabil Inimo. Spre deosebire de anii anteriori evenimentul va avea loc în Piața Palatului.

Primarul Mihai Chirica: ”E într-adevăr o locație, din punctul meu de vedere, mai potrivită, pentru că acolo, pe suprafața de sport a Universității pentru Științele Vieții, au fost câteva lucruri care au creat, să spunem, dificultăți. Mă refer la apropierea de casele, de blocurile din zonă. Dar cred că aici este mai potrivit, este mai vizibil, poate să atragă mai mulți participanți și poate să atragă și mai multe fonduri. Sperăm să fie un eveniment de succes. Până la urmă este o acțiune caritabilă, trebuie privită exact ca tare. Nu venim neapărat să ne distrăm, dar va fi binevenită și distracția. Venim să sprijinim un proiect inițial de Părintele Dan Damaschin pentru întrajutorarea a peste 10.000 de copii. Sunt oameni care trăiesc de astăzi pe mâine, sunt oameni care aproape nu au ce mânca, sunt copii care sufără din cauza aceasta, dar și oameni buni și cu inițiativă, cum este și Părintele Dan Damaschin, care trebuie sprijinit.”

Coordonatoarea festivalului, Daniela Barhan, a declarat că pe lângă concertele caritabile vor fi organizate diferite ateliere creative pentru copii.

Anul acesta, evenimentul îmbracă și o tentă religioasă, tema fiind „Mărturisirea Sfinților Martiri”, a mai spus Daniela Barhan: ”O să avem ateliere mai creative, în care copiii pot învăța cum să construiască un imobil, cum să olărească și să facă, să spunem, un obiect de lut. De asemenea, line-up-ul este unul deosebit, pentru că avem artiști de top. Este vorba despre Misha Miller, despre The Urs, Andra, Smiley, Direcția 5, cei de la trupa Clounella, Coloricii, Andra Gogan, Eva Timuș, Alex Velea, Connect-r, Cedry2k. Cedry2k este unul dintre artiștii care are un public foarte mare și este foarte apreciat și va avea o prestație pe scena noastră de mărturisire, pentru că tematica, anul acesta este ”mărturisire”. Anul acesta este mărturisirea Sfinților Martiri.”

Inițiatorul evenimentului, părintele Dan Damaschin, a declarat că fundația pe care o coordonează susține la școală peste 10.500 de copii proveniți din medii defavorizate. În prezent se strâng fonduri pentru 5.600 de elevi: ”Cei 10.554 de copii din familia mare a ”Vieții” sunt copii care provin din cele mai uitate cătune ale Moldovei și nu numai, avem și copii de peste Prut, avem și din vestul țării și de prin sud, din Ialomița. Copii care au o casă cu cel puțin o medie de 5 frați. Avem copii cu 16 frați acasă, avem copii cu familii cu grele încercări, dacă mă gândesc la cazul de referință, anul acesta, să numim familia Loredanei cu 16 copii, mama se luptă în aceste momente pentru ultimele clipe ale vieții, a fost mutată la paliație, 16 copii care trebuie să meargă la școală, chiar dacă nu le facem și casă în tot acest timp.”

Evenimentele caritabile vor începe la ora 17:00, iar mâine la 16:30. Biletul pentru un adult costă 120 de lei, iar pentru un adolescent – 80 de lei.

Cei care le achiziționează vor putea participa la concertele tuturor artiștilor prezenți la Iași.

Circulaţia tramvaielor în Piaţa Palatului Culturii va fi închisă astăzi de la ora 14:00 și până la miezul nopții, pentru buna desfăşurare a festivalului Inimo.

Astfel, pe traseul Tehnopolis – Tg. Cucu – Bd. Independenţei – Copou vor circula autobuze. Tramvaiele de pe traseele 1, 7 şi 13 vor fi deviate prin Tudor Vladimirescu.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)